Украинцев обвинили в финансировании "ДНР": в СБУ раскрыли схему

Трех украинцев заподозрили в финансировании т.н. "ДНР/ЛНР". Они поставляли оборудование для шахт на неподконтрольной территории. А заработанные средства якобы шли на нужды боевиков.
Об этом сообщают в СБУ. Схема действовала в 2018-2019 годах. Горное оборудование по документам якобы экспортировалось в адрес российских компаний. Но на самом деле оно шло на оккупированные территории.
"После пересечения российско-украинской границы продукция по схеме "прерванного транзита" доставлялась организаторами противоправной схемы "ДНР" для использования на "национализированных" предприятиях. Сотрудники СБУ задокументировали переправку террористам оборудования на сумму 30 млн грн", – говорят в СБУ.
"Средства направлялись как на финансирование "учреждений "ДНР", в частности силового блока, так и на другие меры для удержания террористами захваченных территорий Донецкой и Луганской областей", – добавляют в ведомстве.
О подозрении сообщено гендиректору предприятия (он является депутатом Донецкого областного совета), его заместителю, а также еще одному участнику преступной сделки - по статье сообщили о подозрении по статье "Финансирование терроризма".
Еще одному участнику схемы о подозрении было сообщено и июне - это депутат Донецкого облсовета, который, по данным СБУ, был посредником между руководством завода и боевиками.
Оборудование поставлялось на подоконтрольные боевикам шахты
novosti.dn.ua
Как сообщал OBOZREVATEL, Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство в отношении главы Службы безопасности Василия Грицака и ряда других должностных лиц из-за возможного создания фальшивых доказательств обвинения.
Ранее Служба безопасности Украины задержала террориста "Л/ДНР", который приехал в Донецкую область для оформления внутреннего и заграничного паспортов. Это участник пророссийских незаконных вооруженных формирований – житель Краматорска, с 2015 года он воевал против Украины на стороне псевдореспублик.
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