МВФ поставил Украине жесткое условие по Коломойскому

МВФ потребовал от Украины принять закон, который запретит возврат банков прежним владельцам. У Верховной Рады есть срок до 20 декабря, иначе кредит не дадут.
Таким образом, МВФ пытается получить гарантии, что олигарху Игорю Коломойскому не будет возвращен ПриватБанк. Об этом в своем Telegram-канале сообщил бывший народный депутат Сергей Лещенко.
"Принятие этого закона до каникул в МВФ, которые начнутся перед католическим Рождеством, и, соответственно, выделение Украине денег до Нового года - под вопросом. У парламента осталась две сессионные недели в этом году, последний сессионный день – 20 декабря", – отметил Лещенко.
По его данным, в кулуарах власти обсуждается проект закона, который проходил согласование в МВФ. В частности, одна из предложенных идей предполагает, что при обжаловании действий властей суды должны учитывать, приняты ли эти решения с учетом “общественного интереса”.
В МВФ выдвинули требование по Коломойскому
Как писал OBOZREVATEL:
В начале сентября Украина окончательно рассчиталась с Международным валютным фондом по программе stand-by, начатой в 2014 году. Финальные платежи составили в целом $156 млн в долларовом эквиваленте.
26 сентября СМИ обнародовали информацию, что Украина не смогла договориться о новой программе кредитования МВФ во время визита миссии Фонда в Киев.
Миссия Международного валютного фонда назвала условия для дальнейшего сотрудничества с Украиной. В частности, речь идет о борьбе с коррупцией и уменьшении роли олигархов в экономике.
Попытки бизнесмена Игоря Коломойского вернуть контроль над национализированным ПриватБанком могут существенно затормозить переговоры с Международным валютным фондом по новому траншу. Об этом заявила заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова.
Несмотря на попытки бизнесмена Игоря Коломойского вернуть контроль над национализированным ПриватБанком, диалог Украины с МВФ будет продолжаться. Однако эта ситуация является важным индикатором для Фонда, заявила Рожкова.
Украина может завершить сотрудничество с Международным валютным фондом в 2023 году.
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