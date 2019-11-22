МВФ поставил Украине жесткое условие по Коломойскому

МВФ потребовал от Украины принять закон, который запретит возврат банков прежним владельцам. У Верховной Рады есть срок до 20 декабря, иначе кредит не дадут.

Таким образом, МВФ пытается получить гарантии, что олигарху Игорю Коломойскому не будет возвращен ПриватБанк. Об этом в своем Telegram-канале сообщил бывший народный депутат Сергей Лещенко.

"Принятие этого закона до каникул в МВФ, которые начнутся перед католическим Рождеством, и, соответственно, выделение Украине денег до Нового года - под вопросом. У парламента осталась две сессионные недели в этом году, последний сессионный день – 20 декабря", – отметил Лещенко.

По его данным, в кулуарах власти обсуждается проект закона, который проходил согласование в МВФ. В частности, одна из предложенных идей предполагает, что при обжаловании действий властей суды должны учитывать, приняты ли эти решения с учетом “общественного интереса”.

В МВФ выдвинули требование по Коломойскому

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