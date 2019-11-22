Главная Новости
22 ноября • обновлено в 13:55
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

МВФ поставил Украине жесткое условие по Коломойскому

30.3т
Читать материал на украинском

МВФ потребовал от Украины принять закон, который запретит возврат банков прежним владельцам. У Верховной Рады есть срок до 20 декабря, иначе кредит не дадут.

Таким образом, МВФ пытается получить гарантии, что олигарху Игорю Коломойскому не будет возвращен ПриватБанк. Об этом в своем Telegram-канале сообщил бывший народный депутат Сергей Лещенко.

"Принятие этого закона до каникул в МВФ, которые начнутся перед католическим Рождеством, и, соответственно, выделение Украине денег до Нового года - под вопросом. У парламента осталась две сессионные недели в этом году, последний сессионный день – 20 декабря", – отметил Лещенко.

Новости
Деньги МВФ идут в "общак Януковича": прокуратура забила тревогу

По его данным, в кулуарах власти обсуждается проект закона, который проходил согласование в МВФ. В частности, одна из предложенных идей предполагает, что при обжаловании действий властей суды должны учитывать, приняты ли эти решения с учетом “общественного интереса”.

В МВФ выдвинули требование по Коломойскому

В МВФ выдвинули требование по Коломойскому

Как писал OBOZREVATEL:

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все новости по теме "транш МВФ" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Темы
транш МВФ кредитование Украины Национализация ПриватБанка
Персона
Сергей Лещенко
Место
Украина
Теги
транш МВФ ПриватБанк
Поделиться в Facebook
13
Комментарии
6
11
Смешно
59
Интересно
1
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Красноармеец Киевский
Красноармеец Киевский
Коломойский конечно матёрый вор, но узаконивать государственное рейдерство в интересах и по указаниям западных хозяев и покровителей это колониализм. Ведь конечной цепочкой в цепи выгодоприобретателей от рейдерства окажутся западные банки, в интересах которых со временем будет произведена приватизация государственных банков Украины.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Вот и посмотрим, глубоко ли свiдомо MAHДАйнутое бидлo, засуноло гiдгнiсть i незалежнгiсть себе в дyпу???
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Штуцер Лёва
Штуцер Лёва
"Вiдтепер нашi захiднi партнери дадуть нам дуже багато грошей, i ми переможемо..", - А. Парубiй. ))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги