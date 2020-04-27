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27 апреля • обновлено в 22:41
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/ Рынки и компании

Минздрав разрешил рынкам возобновить работу: озвучены условия

7.2т
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Кабмин на ближайшем заседании рассмотрит вопрос о возобновлении работы продовольственных рынков.

Такое постановление с "четким алгоритмом санитарного контроля" уже подготовил Минздрав, сообщил вечером 27 апреля в Facebook глава ведомства Максим Степанов. Министр уточнил, что речь идет пока что о более, чем 280 рынках.

"Это серьезный шаг к ослаблению карантина. Поэтому призываю соблюдать все профилактические требований функционирования рынков. Чтобы наши совместные усилия по недопущению распространения вируса были не напрасны", – написал Степанов.

Максим Степанов

Максим Степанов

uaportal.com

Так, в Минздраве отметили необходимость использования защитных средств покупателями и продавцами, сохранение дистанции по принципу "1 покупатель на 10 кв м", обязательная ежедневная дезинфекция территории рынка, наличие антисептиков у входов и выходов и другие моменты.

Рынки в Украине восстановят работу

Рынки в Украине восстановят работу

Фейсбук Максима Степанова

Как писал OBOZREVATEL, процесс выхода Украины из карантина может быть завершен гораздо раньше, чем ожидалось. Если количество заболевших будет снижаться, то второй, третий или четвертый этап могут начаться одновременно.

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Автор
Кирилл Лютый
Персона
Максим Степанов
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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