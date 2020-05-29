Министр обороны попросил Шмыгаля остановить суды вокруг "Укрбуда"

Министр обороны Украины Андрей Таран попросил премьер-министра Дениса Шмыгаля прекратить суды вокруг компании "Укрбуд", чтобы завершить строительство ее жилых комплексов.
Письмо с такой информацией был обнародовано в Системе учета публичной информации КГГА, сообщили "Наші гроші".
Скандал с "Укрбудом"
Министр попросил "целью решения вопроса завершения строительства жилых комплексов "Укрбудf" рассмотреть на очередном заседании Кабмина вопрос заключения соответствующих соглашений на условиях, предложенных "Киевгорстроем", а также прекращения хозяйственных споров".
Таран в письме сообщил, что "Киевгорстрой" готов в случае заключения соответствующих соглашений без изменения действующих существенных условий и без возложения на него дополнительных обязательств достроить жилые комплексы "Укрбуда" в Киеве, строительство которых остановилось, и часть которых сооружалась в соответствии с договорами с предприятиями Минобороны.
О каких ЖК говорится
"Волшебный город" (ул. Бориспольская, 18);
"Оберег-2" (ул. Бориспольская, тридцатая, 40);
"Urban Park" (ул. Магнитогорская, 5);
"Art House" (ул. Максимовича, 3).
Таран написал, что Минобороны заинтересовано в завершении строительства, поскольку это не только решит вопрос инвесторов "Укрбуда", а и обеспечит жильем "значительное количество военнослужащих гарнизона г.. Киев, поскольку условиями существующих договоров предусмотрена передача Минобороны от 5 до 10% построенного жилья".
Сейчас в судах с участием прокуратуры и представителей Кабмина рассматривается вопрос недействительности двух договоров с "Укрбудом", поскольку они заключены с несоблюдением законодательства. Таран просит Кабмин, по сути, их отозвать.
Кроме того, Таран отметил, что НАБУ осуществляет расследование по факту растраты средств и земельных участков при строительстве жилья для военнослужащих в Киеве.
"Учитывая это, при организации работы по урегулированию вопроса завершения строительства объектов путем заключения дополнительных соглашений к договорам, заключенным в прошлые годы, руководство Минобороны объективно ограничено в принятии решений", – написал Таран.
Письмо с МО к Денису шныряли
"Наші гроші"
Письмо с МО к Денису шныряли
"Наші гроші"
Как сообщал OBOZREVATEL:
в Украине под прикрытием крупнейшей строительной госкорпорации "Укрбуд" существует масштабная империя. Сама корпорация не раз фигурировала в многочисленных скандалах.
Массовая застройка со стороны "Укрбуда" происходила благодаря постоянным взносам новых инвесторов и сомнительным тендерам. Долгое время корпорацией руководил народный депутат Украины VIII созыва Максим Микитась.
14 мая 2019 года к должностным лицам "Укрбуда" с обысками приходили работники НАБУ. Следственное действие проводилось в ходе расследования коррупционной схемы с недвижимостью, в результате которой главное управление Нацгвардии, по версии следствия, утратило активы на 81,6 млн гривен.
В конце августа 2019 года против скандального застройщика открыли еще одно дело.
Суд взыскал в пользу государства залог бывшего народного депутата и скандального застройщика Максима Микитась, которого подозревают в завладении имуществом Нацгвардии на более чем 81 миллион гривен.
20 апреля 2020 года стало известно, что Высший антикоррупционный суд не взял под стражу Микитася, которого подозревают в завладении чужим имуществом.
29 апреля выяснилось, что Высший антикоррупционный суд взыскал с Микитася в доход государства 30 миллионов гривен. Также ему назначен новый залог в размере 100 миллионов гривен.
15 мая суд снял с Микитася электронный браслет и вернул загранпаспорт. Таким образом ВАКС не удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры о продлении обязанностей для экс-главы "Укрбуда".
Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram
Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.