Министр обороны попросил Шмыгаля остановить суды вокруг "Укрбуда"

Министр обороны Украины Андрей Таран попросил премьер-министра Дениса Шмыгаля прекратить суды вокруг компании "Укрбуд", чтобы завершить строительство ее жилых комплексов.

Письмо с такой информацией был обнародовано в Системе учета публичной информации КГГА, сообщили "Наші гроші".

Скандал с "Укрбудом"

Министр попросил "целью решения вопроса завершения строительства жилых комплексов "Укрбудf" рассмотреть на очередном заседании Кабмина вопрос заключения соответствующих соглашений на условиях, предложенных "Киевгорстроем", а также прекращения хозяйственных споров".

Таран в письме сообщил, что "Киевгорстрой" готов в случае заключения соответствующих соглашений без изменения действующих существенных условий и без возложения на него дополнительных обязательств достроить жилые комплексы "Укрбуда" в Киеве, строительство которых остановилось, и часть которых сооружалась в соответствии с договорами с предприятиями Минобороны.

О каких ЖК говорится

"Волшебный город" (ул. Бориспольская, 18);

"Оберег-2" (ул. Бориспольская, тридцатая, 40);

"Urban Park" (ул. Магнитогорская, 5);

"Art House" (ул. Максимовича, 3).

Таран написал, что Минобороны заинтересовано в завершении строительства, поскольку это не только решит вопрос инвесторов "Укрбуда", а и обеспечит жильем "значительное количество военнослужащих гарнизона г.. Киев, поскольку условиями существующих договоров предусмотрена передача Минобороны от 5 до 10% построенного жилья".

Сейчас в судах с участием прокуратуры и представителей Кабмина рассматривается вопрос недействительности двух договоров с "Укрбудом", поскольку они заключены с несоблюдением законодательства. Таран просит Кабмин, по сути, их отозвать.

Кроме того, Таран отметил, что НАБУ осуществляет расследование по факту растраты средств и земельных участков при строительстве жилья для военнослужащих в Киеве.

"Учитывая это, при организации работы по урегулированию вопроса завершения строительства объектов путем заключения дополнительных соглашений к договорам, заключенным в прошлые годы, руководство Минобороны объективно ограничено в принятии решений", – написал Таран.

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