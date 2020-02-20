Схемы отмыва, воровства НДС и другие махинации: кто ответит за преступления ГПЗКУ

Эпизод 1. Часть 1.

Бюджет Украины, по некоторым данным, ежемесячно теряет из-за махинаций с НДС около 5 млрд грн. Это огромные деньги, которые оседают в карманах и не попадают в госказну. К примеру, в январе бюджет не выполнили на 13.8 млрд грн. Почти половину дефицита можно покрыть, если навести порядок с уплатой главного налога.

OBOZREVATEL провел масштабное расследование, изучил операции государственных корпораций, ритейлеров и крупного бизнеса и обнаружил десятки документально зафиксированных схем.

Большинство госкомпаний не только декларируют копеечные доходи или вовсе работают в убыток, но и, судя по полученным данным, вымывают деньги. Чаще всего на этом зарабатывают назначенные руководители и связанные с ними коррупционеры во властных кабинетах.

Мы решили помочь правоохранителям, налоговикам и новой власти залатать бюджетные дыры. Для этого не обязательно повышать налоги для малого бизнеса или в очередной раз проверять пенсионеров и льготников. Достаточно навести порядок с крупными налогоплательщиками.

Первый материал – расследование о Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины (ГПЗКУ). Мы разобрали около 10 схем по покупке кукурузы, ячменя, зерна у фирм с несколькими сотрудниками, у которых нет товаров, которые они якобы продали. Ниже – только часть из них.

Работают с известными обнальщиками

Государственная продовольственно-зерновая корпорация – настоящий монстр рынка. Огромный штат (пять тысяч сотрудников), крупнейшее представительство в регионах (20 отделений) и масштабнейшие схемы обнала.

OBOZREVATEL удалось распутать ряд цепочек злоупотреблений, в результате которых бюджет потерял миллионы, а компания заплатила за воздух. Деньги просто терялись по дороге за товарамы, которые невозможно было приобрести.

Сaймон Чернявский, и.о. председателя правления ГПЗКУ

Вот только несколько примеров (подробнее читайте в следующих материалах). Случай первый – "покупка ячменя". ГПЗКУ в сентябре 2019-го перевела "ТОВ Салана-Трейд" более 46 млн грн за покупку 10 тыс. тонн ячменя и 1,7 тыс. тонны пшеницы. И вот здесь начинается цепочка.

"Салана-трейд" "купила "ячмень и пшеницу у ТОВ "Програматик" (за 42,5 млн грн). 3,5 млн грн потерялись по дороге. Мол, наценка поставщика. У "Програматик" и главный бухгалтер, и директор, и основатель – один человек. Чаще всего это признак фиктивности. Но покамест эту деталь упустим.

"Салана-трейд" купила свою пшеницу и ячмень у трех компаний на общую сумму 42,3 млн грн (потерялось всего лишь 200 тысяч). Но вот поставщики: "Лайтен групп", "Олкар Стандарт", "Спецрента", "Прокситехноторг" никакой ячмень физически продать не могли. В 2019-м ячмень они, по по нашим данным, не покупали и не производили.

Более того, все четыре компании вызывают целый ряд вопросов. К примеру, у "Лайтен групп", как и "Олкар Стандарт", основной вид деятельности – оптовая торговля пиломатериалами. А "Прокситехноторг" уже замешен в отмывании денежных средств (постановление Голосеевского райсуда № 87546716). Основала компанию якобы 22-летняя жительница одесского села.

То есть, сделка, вероятно, имеет все признаки фиктивности. Зачем это делается? Это не только способ вывести деньги из компании, но и возможность украсть деньги на налогах. По закону, покупатель имеет право на налоговый кредит, когда делает покупку, а когда сам продает - получает налоговое обязательство. От обязательств отнимают кредит и платят в бюджет только разницу, а не весь НДС. Дело в том, что в результате целой серии сделок налоговые обязательства фактически пропали.

Склады же в результате оказались пустыми – на самом деле никаких сделок не было.

Еще один пример – "покупка кукурузы" на 38,4 млн грн (11,8 тыс. тонн или 3,2 тыс. грн за тонну) . Главный поставщик – ТОВ "Равенстеп". Он якобы купил кукурузу у "Торгового дома "Кронос" и ТОВ "Диана Торг".

"Диана торг" купила в свою очередь кукурузу у "Ранг групп" и "Все-Свит-Торг". Последняя зарегистрирована на 22-летнего жителя Житомирской области, его компания вообще кукурузу не покупала. В то же время "Ранг групп" закупила всего лишь 1,8 тыс. тонн кукурузы и по цене всего лишь 1,2 тыс. грн за тонну. То есть в разы дешевле, чем якобы купила ГПЗКУ.

Поставщик "Кроноса" – "Имона групп" также нужного количества кукурузы не имела. В 2019-м они закупили всего лишь 501 тонну кукурузы и по цене 1,6 тыс. грн за тонну. Откуда взялась остальная часть партии – загадка. А вот налоговые обязательства по НДС по дороге опять потерялись.

Как работают схемы и кто на очереди

Махинации с НДС – чуть ли не главная схема в крупных компаниях. Деньги, которые должны пополнить бюджет, растворяются в цепочке из подставных компаний. Фиктивные сделки лишают бюджетов предприятий сотен миллионов гривен. Более того, это дает возможность не платить НДС за реальные операции.

Действующий и.о руководителя

Ирина Марченко. Руководитель ГПЗКУ с июля по декабря 2019-го (с января 2018-го была и.о);

Сейчас ГПЗКУ возглавляет Сaймон Чернявский (работает несколько месяцев), а до него работала Ирина Марченко. В среднем в 2019-м она получила от госкомпании 275 тысяч гривен в месяц. Даже огромные зарплаты не мешают проводить сомнительные сделки, которые имеют все признаки фиктивности.

Один из бывших руководителей – Петр Вовчук в октябре 2019-го был задержан в Литве. И тоже за махинации. Руководителей увольняют, задерживают. А кто будет возвращать деньги? Ежегодно, по нашим оценкам, "работа" такого руководства приводит к потери $100 млн.

И пока государство не наведет порядок с крупными налогоплательщиками, украинцы будут оставаться одной из беднейших наций Европы. Бюджет не удается выполнить из-за огромных дыр, а денег на инфраструктуру, социальные проекты, дешевые кредиты для бизнеса просто не хватает.

И это деньги каждого украинца. Воровство в высоких кабинетах это низкие пенсии, нищие бюджетники, разбитые дороги, слабая экономика. Ни один инвестор не придет туда, где баллом правит коррупция, а судей можно купить.

Детальнее расследование схем ГПЗКУ смотрите вскоре в видео-расследовании OBOZREVATEL.

Это только первая часть расследования деятельности ГПЗКУ. В следующих материалах мы расскажем больше о махинациях корпорации, а также предоставим доказательства уклонения от налогов и фиктивных операций крупнейших украинских налогоплательщиков.

Также OBOZREVATEL официально обратится в правоохранительные органы и к фискалам с требованием расследовать преступления и будет следить за результатами разбирательств.

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