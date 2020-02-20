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20 февраля • обновлено в 20:28
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Схемы отмыва, воровства НДС и другие махинации: кто ответит за преступления Государственной прод-зерновой корпорации Украины (ГПЗКУ)

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Эпизод 1. Часть 1.

Схемы отмыва, воровства НДС и другие махинации: кто ответит за преступления ГПЗКУ

Бюджет Украины, по некоторым данным, ежемесячно теряет из-за махинаций с НДС около 5 млрд грн. Это огромные деньги, которые оседают в карманах и не попадают в госказну. К примеру, в январе бюджет не выполнили на 13.8 млрд грн. Почти половину дефицита можно покрыть, если навести порядок с уплатой главного налога.

OBOZREVATEL провел масштабное расследование, изучил операции государственных корпораций, ритейлеров и крупного бизнеса и обнаружил десятки документально зафиксированных схем.

Большинство госкомпаний не только декларируют копеечные доходи или вовсе работают в убыток, но и, судя по полученным данным, вымывают деньги. Чаще всего на этом зарабатывают назначенные руководители и связанные с ними коррупционеры во властных кабинетах.

Мы решили помочь правоохранителям, налоговикам и новой власти залатать бюджетные дыры. Для этого не обязательно повышать налоги для малого бизнеса или в очередной раз проверять пенсионеров и льготников. Достаточно навести порядок с крупными налогоплательщиками.

Первый материал – расследование о Государственной продовольственно-зерновой корпорации Украины (ГПЗКУ). Мы разобрали около 10 схем по покупке кукурузы, ячменя, зерна у фирм с несколькими сотрудниками, у которых нет товаров, которые они якобы продали. Ниже – только часть из них.

Работают с известными обнальщиками

Государственная продовольственно-зерновая корпорация – настоящий монстр рынка. Огромный штат (пять тысяч сотрудников), крупнейшее представительство в регионах (20 отделений) и масштабнейшие схемы обнала.

OBOZREVATEL удалось распутать ряд цепочек злоупотреблений, в результате которых бюджет потерял миллионы, а компания заплатила за воздух. Деньги просто терялись по дороге за товарамы, которые невозможно было приобрести.

Сaймон Чернявский, и.о. председателя правления ГПЗКУ

Сaймон Чернявский, и.о. председателя правления ГПЗКУ

Вот только несколько примеров (подробнее читайте в следующих материалах). Случай первый – "покупка ячменя". ГПЗКУ в сентябре 2019-го перевела "ТОВ Салана-Трейд" более 46 млн грн за покупку 10 тыс. тонн ячменя и 1,7 тыс. тонны пшеницы. И вот здесь начинается цепочка.

"Салана-трейд" "купила "ячмень и пшеницу у ТОВ "Програматик" (за 42,5 млн грн). 3,5 млн грн потерялись по дороге. Мол, наценка поставщика. У "Програматик" и главный бухгалтер, и директор, и основатель – один человек. Чаще всего это признак фиктивности. Но покамест эту деталь упустим.

"Салана-трейд" купила свою пшеницу и ячмень у трех компаний на общую сумму 42,3 млн грн (потерялось всего лишь 200 тысяч). Но вот поставщики: "Лайтен групп", "Олкар Стандарт", "Спецрента", "Прокситехноторг" никакой ячмень физически продать не могли. В 2019-м ячмень они, по по нашим данным, не покупали и не производили.

Схемы отмыва, воровства НДС и другие махинации: кто ответит за преступления ГПЗКУ

Более того, все четыре компании вызывают целый ряд вопросов. К примеру, у "Лайтен групп", как и "Олкар Стандарт", основной вид деятельности – оптовая торговля пиломатериалами. А "Прокситехноторг" уже замешен в отмывании денежных средств (постановление Голосеевского райсуда № 87546716). Основала компанию якобы 22-летняя жительница одесского села.

Схемы отмыва, воровства НДС и другие махинации: кто ответит за преступления ГПЗКУ

То есть, сделка, вероятно, имеет все признаки фиктивности. Зачем это делается? Это не только способ вывести деньги из компании, но и возможность украсть деньги на налогах. По закону, покупатель имеет право на налоговый кредит, когда делает покупку, а когда сам продает - получает налоговое обязательство. От обязательств отнимают кредит и платят в бюджет только разницу, а не весь НДС. Дело в том, что в результате целой серии сделок налоговые обязательства фактически пропали.

Склады же в результате оказались пустыми – на самом деле никаких сделок не было.

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Был в розыске 2 года: в Литве задержали экс-главу ГПЗК Украины

Еще один пример – "покупка кукурузы" на 38,4 млн грн (11,8 тыс. тонн или 3,2 тыс. грн за тонну) . Главный поставщик – ТОВ "Равенстеп". Он якобы купил кукурузу у "Торгового дома "Кронос" и ТОВ "Диана Торг".

"Диана торг" купила в свою очередь кукурузу у "Ранг групп" и "Все-Свит-Торг". Последняя зарегистрирована на 22-летнего жителя Житомирской области, его компания вообще кукурузу не покупала. В то же время "Ранг групп" закупила всего лишь 1,8 тыс. тонн кукурузы и по цене всего лишь 1,2 тыс. грн за тонну. То есть в разы дешевле, чем якобы купила ГПЗКУ.

Поставщик "Кроноса" – "Имона групп" также нужного количества кукурузы не имела. В 2019-м они закупили всего лишь 501 тонну кукурузы и по цене 1,6 тыс. грн за тонну. Откуда взялась остальная часть партии – загадка. А вот налоговые обязательства по НДС по дороге опять потерялись.

Как работают схемы и кто на очереди

Махинации с НДС – чуть ли не главная схема в крупных компаниях. Деньги, которые должны пополнить бюджет, растворяются в цепочке из подставных компаний. Фиктивные сделки лишают бюджетов предприятий сотен миллионов гривен. Более того, это дает возможность не платить НДС за реальные операции.

Действующий и.о руководителя

Действующий и.о руководителя

Ирина Марченко. Руководитель ГПЗКУ с июля по декабря 2019-го (с января 2018-го была и.о);

Ирина Марченко. Руководитель ГПЗКУ с июля по декабря 2019-го (с января 2018-го была и.о);

Сейчас ГПЗКУ возглавляет Сaймон Чернявский (работает несколько месяцев), а до него работала Ирина Марченко. В среднем в 2019-м она получила от госкомпании 275 тысяч гривен в месяц. Даже огромные зарплаты не мешают проводить сомнительные сделки, которые имеют все признаки фиктивности.

Один из бывших руководителей – Петр Вовчук в октябре 2019-го был задержан в Литве. И тоже за махинации. Руководителей увольняют, задерживают. А кто будет возвращать деньги? Ежегодно, по нашим оценкам, "работа" такого руководства приводит к потери $100 млн.

И пока государство не наведет порядок с крупными налогоплательщиками, украинцы будут оставаться одной из беднейших наций Европы. Бюджет не удается выполнить из-за огромных дыр, а денег на инфраструктуру, социальные проекты, дешевые кредиты для бизнеса просто не хватает.

И это деньги каждого украинца. Воровство в высоких кабинетах это низкие пенсии, нищие бюджетники, разбитые дороги, слабая экономика. Ни один инвестор не придет туда, где баллом правит коррупция, а судей можно купить.

Детальнее расследование схем ГПЗКУ смотрите вскоре в видео-расследовании OBOZREVATEL.

Это только первая часть расследования деятельности ГПЗКУ. В следующих материалах мы расскажем больше о махинациях корпорации, а также предоставим доказательства уклонения от налогов и фиктивных операций крупнейших украинских налогоплательщиков.

Также OBOZREVATEL официально обратится в правоохранительные органы и к фискалам с требованием расследовать преступления и будет следить за результатами разбирательств.

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Тема
Налоги в Украине
Место
Украина
Тег
налоги
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