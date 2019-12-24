Из-за Чернобыля: Лукашенко поставил Путину жесткое условие по газу

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал у России скидку на газ, объяснив это тем, что его страна пострадала от аварии на Чернобыльской АЭС.

По его словам, РФ должна предоставить скидку на газ, так как сама объявила себя преемницей СССР и несет ответственность за аварию на Чернобыльской АЭС. Об этом сообщает НТВ.

Лукашенко потребовал скидку на газ

Он заявил, что Беларусь покупает в России товаров "на $ 9 млрд больше, чем продает", однако в ответ получает "закручивания гаек" и рост цен, в частности на энергоносители.

"Я сказал вашей делегации в Питере: вы правопреемники Советского Союза? Вы везде это подчеркиваете. Чернобыльскую станцию кто строил? Не Беларусь. Кто ее эксплуатировал? Не Беларусь. Кто ее взорвал? Не Беларусь. А 80% горя упало на нас, чуть-чуть на Брянскую область, немного на Украину. Советский Союз развалился, кто помогать будет? И вы сегодня за $10 за газ торгуетесь?", – сказал Лукашенко.

По его словам, преодолеть последствия чернобыльской катастрофы все еще не удалось – люди, которые живут на юго-востоке страны, "до сих пор не могут дрова в печке сжигать, потому что это „грязные“ дрова".

Президент Беларуси также пожаловался, что Россия отказывается переходить в торговле на рублевые расчеты вместо долларовых, и пообещал начать искать альтернативу российским поставкам нефти и газа, если не получится договориться с Москвой о ценах.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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