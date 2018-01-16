УкрEngРус
МирСпорт

"Лишь один путь": в Украине придумали, что делать с авто на еврономерах

2.1тЧитать новость на украинском

Легализация автомобилей на еврономерах возможна лишь одним путем: вывезти подобную машину, снять с учета, завезти в Украину и растаможить на общих условиях по сниженным ставкам, которые должны действовать для всех украинцев, а не только для избранных.

Соответствующее мнение глава ассоциации автоимпортеров Олег Назаренко высказал в интервью LIGA.net.

"Когда некоторые депутаты говорят, что нужно легализовать евробляхи, я спрашиваю: как это сделать технически? Как можно легализовать в Украине собственность другого государства? Ведь машины на иностранных номерах зарегистрированы за рубежом и принадлежат либо иностранным гражданам, либо компаниям", – отметил Назаренко.

Новости
Полная отмена пошлин? В Украине придумали, как решить проблему авто на еврономерах

По его словам, многие предложения легализации "евроблях" неконституционны, поскольку нельзя отдавать предпочтений каким-то категориям граждан в противовес законопослушным украинцам.

"То есть необходимо их сначала снять с иностранного учета, переоформить право собственности на украинца с уплатой соответствующих налогов и нотариальных расходов в стране регистрации, пройти ТО, оформить страховку – и только потом везти в Украину для растаможки", – резюмировал Назаренко.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в Украине рассказали о сложностях с законопроектом об авто на еврономерах.

Читайте все новости по теме "Авто на еврономерах" на Обозревателе.

Тема
Авто на еврономерах
Персона
Олег Назаренко
Место
Украина
Поделиться в Facebook

Наши блоги

  • Главное
  • Регионы
  • Блоги
  • Политика
  • Общество
  • Расследования
  • Мир
  • Экономика
  • Спорт
  • Шоу
  • Для неё
  • LifeStyle
  • Техно
  • Радио
  • Гороскопы
  • МояШкола
  • Мой обозреватель
  • Кино
  • Авто
  • Путешествия
  • Другие проекты

    • Последние новости