"Лишь один путь": в Украине придумали, что делать с авто на еврономерах

Легализация автомобилей на еврономерах возможна лишь одним путем: вывезти подобную машину, снять с учета, завезти в Украину и растаможить на общих условиях по сниженным ставкам, которые должны действовать для всех украинцев, а не только для избранных.

Соответствующее мнение глава ассоциации автоимпортеров Олег Назаренко высказал в интервью LIGA.net.

"Когда некоторые депутаты говорят, что нужно легализовать евробляхи, я спрашиваю: как это сделать технически? Как можно легализовать в Украине собственность другого государства? Ведь машины на иностранных номерах зарегистрированы за рубежом и принадлежат либо иностранным гражданам, либо компаниям", – отметил Назаренко.

По его словам, многие предложения легализации "евроблях" неконституционны, поскольку нельзя отдавать предпочтений каким-то категориям граждан в противовес законопослушным украинцам.

"То есть необходимо их сначала снять с иностранного учета, переоформить право собственности на украинца с уплатой соответствующих налогов и нотариальных расходов в стране регистрации, пройти ТО, оформить страховку – и только потом везти в Украину для растаможки", – резюмировал Назаренко.

Как сообщал "Обозреватель", ранее в Украине рассказали о сложностях с законопроектом об авто на еврономерах.