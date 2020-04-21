Курс доллара в Украине пробьет новую отметку: прогноз на май

В Украине в мае курс доллара будет колебать между отметок 27,5-27,9 грн/$ (по состоянию на 21 апреля 27,1 грн/$).

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил финансовый аналитик Владимир Мазуренко. При этом курс будет в том числе зависеть от того, как быстро закончится карантин. "Мы в любом случае увидим поэтапную девальвацию, которая уже заложена в бюджете страны. Думаю, что в ближайшее время курс гривни по отношению к доллару будет находиться в стабильном диапазоне, но уже в мае может перейти к отметкам 27,5-27,9 грн/$", – рассказывает Мазуренко.

Однако резкой девальвации также ожидать не стоит. Причины:

Банковская система страны преодолела негативное влияние коронавируса. В НБУ считают, что ажиотажный спрос как со стороны бизнеса, так и со стороны населения спал.

Рынок сохраняет девальвационные ожидания, и укрепление курса будет использоваться для новых покупок, как только появится дополнительная ликвидность.

Шансы на заключение договора с МВФ и снижение спроса со стороны импортеров постепенно исчерпывают свое влияние на рынок. Для дальнейшего укрепления гривни нужны будут новые драйверы.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 марта Кабинет министров обновил макроэкономический прогноз для Украины, разрабатывая изменения в госбюджет из-за коронавируса COVID-19. В нем указан курс гривни к доллару в среднем за год – 29,5 грн.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!