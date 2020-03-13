Курс биткоина ускорил обвал: сколько стоит 13 марта

Курс биткоина в пятницу, 13 марта, обвалился до $5500. За сутки криптовалюта потеряла почти $2000. Это происходит на фоне обвале цен на нефть, начале экономического кризиса и пандемии коронавируса.

По данным портала CoinMarketCap, снижение составило 26%, а капитализация (общая стоимость всех монет) опустилась до $100 млрд. Еще утром 12 марта биткоин стоил более $7400.

Курс биткоина CoinMarketCap

На этом фоне стремительно дешевеют другие главные криптовалюты. В частности, курс Ethereum опустился на 25%, до $129; Ripple – на 18%, до $0,15; Bitcoin Саsh – на 29%, до $172; Litecoin – на 20%, до $34.

Курс криптовалют CoinMarketCap

Как сообщал OBOZREVATEL:

Саудовская Аравия объявила нефтяную войну России и снизила цены на нефть в Европе.

6 марта переговоры по сделке между странами ОПЕК+ по сокращению добычи нефти завершились полным провалом из-за позиции России:

От разрыва сделки с ОПЕК Россия будет терять $100-150 млн в день (или более $3 млрд в месяц).

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!