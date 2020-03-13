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13 марта • обновлено в 10:55
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Курс биткоина ускорил обвал: сколько стоит 13 марта

1.3т
Читать материал на украинском

Курс биткоина в пятницу, 13 марта, обвалился до $5500. За сутки криптовалюта потеряла почти $2000. Это происходит на фоне обвале цен на нефть, начале экономического кризиса и пандемии коронавируса.

По данным портала CoinMarketCap, снижение составило 26%, а капитализация (общая стоимость всех монет) опустилась до $100 млрд. Еще утром 12 марта биткоин стоил более $7400.

Курс биткоина

Курс биткоина

CoinMarketCap

На этом фоне стремительно дешевеют другие главные криптовалюты. В частности, курс Ethereum опустился на 25%, до $129; Ripple – на 18%, до $0,15; Bitcoin Саsh – на 29%, до $172; Litecoin – на 20%, до $34.

Курс криптовалют

Курс криптовалют

CoinMarketCap

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Криптовалюты
Тег
биткоин
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