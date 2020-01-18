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18 января • обновлено в 16:32
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Курс биткоина резко развернулся: сколько заработали его владельцы

1.4т
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Курс биткоина за неделю вырос на $835. В субботу, 18 января, криптовалюта стоит $8904 и продолжает дорожать.

По данным портала CoinMarketCap, капитализация (общая стоимость всех монет) выросла на $15 млрд.

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Курс биткоина резко развернулся: сколько заработали его владельцы

CoinMarketCap

"По мнению ряда комментаторов, биткоин прошел локальный минимум и в настоящий момент готовится к продолжению роста", – сказано в публикации на ресурсе BloomChain, посвященной резкому росту стоимости криптовалюты.

Курс биткоина резко развернулся: сколько заработали его владельцы

bloomchain.ru

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • При этом биткоин начал 2020 год с обвала. Среднерыночная стоимость криптовалюты 2 января упала до отметки 7 168 долларов.

  • В то же время венчурный инвестор Тим Дрейпер спрогнозировал, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов. По его словам, криптовалюта должна вырасти в цене на 1983% к первому кварталу 2023 года.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Криптовалюты
Тег
биткоин
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