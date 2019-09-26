Курс биткоина резко развернулся: сколько стоит самая популярная криптовалюта

Курс биткоина после оглушительно падения на $1300 начал медленно расти. Вместе с ним пошли вверх все остальные криптовалюты.

По данным портала CoinMarketCap, стоимость криптовалюты в четверг, 26 сентября, составляет $8487. Это примерно на $40-50 выше, чем накануне. Резкий обвал до -13% сменился хоть и слабым, но ростом – за последние сутки биткоин подорожал на 0,8%.

Капитализация составляет $152,2 млрд (сутки назад было $150 млрд).

CoinMarketCap

Несмотря на то, что на недельном графике сегодняшнее подорожание биткоина скорее напоминает простое колебание, рынок криптовалют смог справиться с шоком от обвала и даже начать расти.

Так, в топ-100 криптовалют на CoinMarketCap красным цветом ("дешевеют") отмечены всего 6 монет. Во время обвала в среду картина была противоположная – рост, та и то незначительный, был лишь у 8 монет.

Сильнее всего в топ-10 подрожали:

XRP – 4,72%;

Stellar – 8,29%;

Binance Coin – 4,90%.

CoinMarketCap

Эксперты по криптовалютам считают, что дальше их курс будет расти. "По мнению финансовых скаутов, рынок вскоре начнет корректироваться наверх после обвального падения предыдущего дня. Биткоин в этом случае может подорожать до $8500, Ethereum – до $170, XRP – до $0,25, а Litecoin – до $60" – сказали в прогнозе на ForexClub.

Справка:

Криптовалюта – виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

Биткоин – самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

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