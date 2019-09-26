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27 сентября • обновлено в 19:19
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Курс биткоина резко развернулся: сколько стоит самая популярная криптовалюта

10.6т Читать материал на украинском

Курс биткоина после оглушительно падения на $1300 начал медленно расти. Вместе с ним пошли вверх все остальные криптовалюты.

По данным портала CoinMarketCap, стоимость криптовалюты в четверг, 26 сентября, составляет $8487. Это примерно на $40-50 выше, чем накануне. Резкий обвал до -13% сменился хоть и слабым, но ростом – за последние сутки биткоин подорожал на 0,8%.

Капитализация составляет $152,2 млрд (сутки назад было $150 млрд).

Курс биткоина резко развернулся: сколько стоит самая популярная криптовалюта

CoinMarketCap

Несмотря на то, что на недельном графике сегодняшнее подорожание биткоина скорее напоминает простое колебание, рынок криптовалют смог справиться с шоком от обвала и даже начать расти.

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Так, в топ-100 криптовалют на CoinMarketCap красным цветом ("дешевеют") отмечены всего 6 монет. Во время обвала в среду картина была противоположная – рост, та и то незначительный, был лишь у 8 монет.

Сильнее всего в топ-10 подрожали:

  • XRP – 4,72%;

  • Stellar – 8,29%;

  • Binance Coin – 4,90%.

Курс биткоина резко развернулся: сколько стоит самая популярная криптовалюта

CoinMarketCap

Эксперты по криптовалютам считают, что дальше их курс будет расти. "По мнению финансовых скаутов, рынок вскоре начнет корректироваться наверх после обвального падения предыдущего дня. Биткоин в этом случае может подорожать до $8500, Ethereum – до $170, XRP – до $0,25, а Litecoin – до $60" – сказали в прогнозе на ForexClub.

Курс биткоина резко развернулся: сколько стоит самая популярная криптовалюта

Справка:

  • Криптовалюта виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

  • Биткоин самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

Как сообщал OBOZREVATEL, председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

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Тема
Криптовалюты
Тег
биткоин
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