Курс биткоина преодолел психологическую отметку: как обогатились владельцы

Курс биткоина полностью оправдал прогнозы – утром во вторник, 28 января, он преодолел отметку в $9000. Криптовалюта продолжает дорожать.

По данным портала CoinMarketCap за сутки стоимость цифровой валюты выросла на 4%, а капитализация (общая стоимость всех монет) превысила $163,7 млрд. Таким образом криптовалюта подорожала на $400, прибавив к общему состоянию ее владельцев около $8 млрд. Ранее аналитики предполагали, что она может вырасти до $8800.

Курс биткоина CoinMarketCap

Вслед за биткоином пошли вверх другие цифровые валюты, при чем некоторые дорожают даже сильнее. Так, криптовалюта-новичок Cardano, ворвавшаяся на 10 позицию в списке самых дорогих, за сутки выросла на 10,42%. EOS – на 6%, Litecoin – на 5%.

Капитализация биткоина выросла

Как сообщал OBOZREVATEL:

При этом биткоин начал 2020 год с обвала. Среднерыночная стоимость криптовалюты 2 января упала до отметки 7 168 долларов.

В то же время венчурный инвестор Тим Дрейпер спрогнозировал, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов. По его словам, криптовалюта должна вырасти в цене на 1983% к первому кварталу 2023 года.

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