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6 мая • обновлено в 22:51
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Кулеба анонсировал начало авиаперелетов после карантина

8.6т
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Внутреннее авиасообщение в Украине может быть открыто уже летом.

А вот с международным будет сложнее, так как решение об открытии неба будет зависеть от нескольких стран. Об этом сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире "Сніданку з 1+1" в среду, 6 мая (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

По его словам, сейчас многие европейские страны, которые являются мощными туристическими направлениями, "ломают головы, как это все урегулировать".

"В течение лета полноценного восстановления международного авиасообщения не будет. Так, как было когда-то – такого не будет точно", – сказал Кулеба.

Регулярные полеты за границу могут начаться с сентября, но при условии, что в мире не произойдет новой волны коронавируса.

Международное автобусное сообщение восстановится, когда снимут запрет на въезд для иностранцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" может запустить электрички для начала выхода из карантина.

По самым оптимистичным прогнозам, метро в Украине откроют в середине лета, а масочный режим продержится минимум до конца года.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Авиаперелеты
Персона
Дмитрий Кулеба
Место
Украина
Теги
автобус Министерство иностранных дел Украины
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