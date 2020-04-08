Коррупция в карантин, или Внимательно следите за руками

Есть коррумпированное ДАБИ, за которое идет борьба всех более-менее важных новопровластных кланов, начиная с грантовых решал офиса BRDO бывшего премьер-министра Гончарука и заканчивая "новыми лицами" в лице главы ГАСК – Кучера и экс-главы ГАСК времен Порошенко Алексея Кудрявцева, которого назвали крестным отцом современной строительной коррупции.

Есть некий деволопер и застройщик GEOS, у которого строится ЖК Family & Friends. Это строительство жилого комплекса с предприятиями социально-культурного, бытового обслуживания, сооружениями для хранения индивидуального автотранспорта и детским садом на ул. Новополевой, 2 в Соломенском районе г.. Киев. Как и в большинстве новостроек, без нарушений многочисленных строительных норм и правил невозможно выполнить бизнес-план, поэтому процесс ввода в эксплуатацию это разновидность искусства.

Действие перое:

Январь 2020-го, и.о главы Госархстройинспекции возложено на Костенко Елену Игоревну. Пока в СМИ идет дискуссии чья это креатура, застройщик подает документы на получение сертификата в ГАСК и получает отказ по мотивам не завершение строительных работ.

Интересно, что при этом, еще в начале февраля 2020-го в форуме застройщик сообщает, что строительные работы продолжаются ...

Между тем, на стройплощадке из дома торчит высотный строительный кран, с которым сдать его в эксплуатацию не так уж и просто:

Но все это не останавливает со второй попытки уже в феврале 2020-го получить сертификат на объект, который очевидно еще в состоянии строительства. Закономерный результат - снова отказ по тем же мотивам.

При этом имеем фото с площадки и официальное сообщение на форуме от 6 марта о том, что строительные работы продолжаются ...

Или застройщик большой ценитель творчества Леси Украинки, взял на вооружение девиз "Contra spem spero!" - Без надежды надеюсь!". Или наработанные коррупционные механизмы неожиданно не сработали.

В любом случае, получить сертификат не удалось. Или схема не сработала, или наличие строительного крана в доме вызвала смущение у инспекторов, которые должны были подписать документ, что на объекте выполнены все работы предусмотренные нормами и правилами. По нашему мнению, в этом случае скорее всего коррупционные аппетиты чиновников были сбалансированы остатками добросовестности.

Действие второе. Наступает переломный март 2020-го, в пятницу тринадцатого принимают громкое решение о ликвидации ГАСК, назначат при этом почему-то как главу ГАСК Юрия Васильченко так и главу ликвидационной комиссии ГАСК Богдана Федоренко.

Между тем, картин на площадке не очень изменился, строительный кран не убрано, работы продолжаются.

На форуме застройщик по состоянию на 27 марта сообщает, что строительные работы все еще ведутся!

Но на сайте ГАСК есть все признаки будущего чуда! Отказа нет, а срок рассмотрения продлены в связи с карантином.

По данным СМИ, в настоящее время все рычаги управления ГАСК перешли к реликтового коррупционера Сергея Кучера, бывшего топ-чиновника ГАСК Януковича и автора схемы "5 долларов за метр". А у динозавров как известно, аппетит руководит умом, поэтому ждите на следующей неделе выдачи сертификата.

По имеющейся информации, деньги за ввод в эксплуатацию взял "смотрящий" за ГАСК от Кучера – Александр Сергиенко (напомним, что это бывший начальник управления разрешительных процедур ГАСК времен руководства Сергея Кучера).

В пользу этой версии говорит простой факт, в январе 2020-го он был советником Костенко А.И., тогдашней и.о. Председателя ГАСК, который также как и сейчас выполняет функцию главного "кассира". Конечно, именно переданые Сергиенко денежные средства были основанием для застройщика подать документы на получение сертификата, а не любовь к украинской поэзии и расчет на "а вдруг выдадут". А вот наличие отказов, свидетельствует уже о том, что полученные средства не были распределены между всеми участниками группировки.

Драматизм ситуации в том, что по данным отдельных источников, Александр Сергиенко "бедный друг" Елены Костенко. Поэтому как видим чувства чувствами, а денежки врозь. Это вполне понятно, ведь берешь как чужие, а делишься как своими.

Сейчас у этого Крысиного короля, есть шанс: пока абсолютно фунтовый Председатель ГАСК Юрий Васильченко записывает бессмысленные видеообращение, можно наконец довыполнить свои обязательства и выдать сертификат.

Отвлекайтесь от потока новостей о COVID-19, лучше наблюдайте за жизнью редких коррупционных животных в их естественной ареале распространения.

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