Контрабанда леса в Украине: назван способ покончить со схемами

К борьбе с контрабандой леса из Украины необходимо подключить ряд ведомств – от лесников до антикоррупционеров.

Как заявил в эфире ObozTV директор Института зеленой экономики Вячеслав Потапенко, особое внимание правоохранители должны уделить таможне.

Он пояснил, что в Украине не существует официальной статистики о том, сколько леса вырубают незаконно, поскольку это "серая" экономическая деятельность.

"Компетентные органы, начиная от Государственной экологической инспекции и заканчивая НАБУ, должны провести следствие и понять, где какие схемы используются, каким образом идет контрабанда, когда завышаются объемы на экспорт. Благодаря тому, что это идет за границу, оно и вырубается, потому что внутри Украины мы не имеем рынка сбыта под такое количество древесины. Надо проводить следственные действия, выявлять коррупционные схемы, арестовывать тех, кто их осуществляет, и их крышу", - отметил он.

Потапенко считает, что начинать правоохранителям надо с таможенников на границе.

"Именно через таможню все проходит. Речь идет о больших тюремных сроках за коррупцию. Речь уже не о нарушении природоохранного законодательства. Идет масштабный вывоз природных ресурсов за границу – вопрос надо ставить так. Этим должны заниматься правоохранительные органы, привлекая специалистов, экологов, лесников в качестве экспертов", - добавил он.

Потапенко также заявил о необходимости развития собственной деревообрабатывающей промышленности.

"Надо экспортировать мебель. Для этого надо изготавливать мебель по вкусу наших сельских дизайнеров, которые делают в стиле кантри. Они хорошо расходятся по карпатским ресторанчикам, но в Италии не будут покупать мебель в таком стиле. В зарубежных магазинах мебель в корне отличается от той продукции, которая производится у нас. Это другая культура производства, другие инвестиции и другие возможности экспорта. Нужно понять, сколько стран Евросоюза готовы пускать на рынок украинскую мебель, которая будет в три раза дешевле, но такая же красивая, как итальянская", - подчеркнул эксперт.

По его словам, "это отдельная проблема внешнеэкономической деятельности, которую мы сегодня не рассматриваем".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее премьер-министр Владимир Гройсман поручил проверить все лесхозы на предмет незаконной вырубки и контрабанды леса. Также он обратился к президенту Петру Порошенко с просьбой подписать закон о криминализации контрабанды леса.