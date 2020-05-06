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6 мая • обновлено в 11:16
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Предприниматели устроили массовые протесты возле Кабмина: в центр Киева стянули силовиков

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В Киеве возле Кабмина в среду, 6 мая, предприниматели устроили акцию "Карантин убивает". Они требуют разрешить работу малого и среднего бизнеса.

По их заявлениям, большую угрозу в Украине представляет не сам коронавирус, а его последствия для экономики, сообщил Telegram-канал Pavlovsky News. Там отмечают, что люди приехали со всех регионов Украины.

"Предприниматели перекрыли дорогу в правительственном квартале. Они движутся вперед-назад по пешеходному переходу, поэтому формально ничего не нарушают. Их позиция заключается в угрозе не самого коронавируса, а его последствий", – отмечает канал.

Митинг предпринимателей против карантина

Митинг предпринимателей против карантина

Pavlovsky News

Митинг предпринимателей против карантина

Митинг предпринимателей против карантина

Pavlovsky News

Митинг предпринимателей против карантина

Митинг предпринимателей против карантина

Pavlovsky News

В свою очередь во время акции в правительственном квартале Киева правоохранители усилили меры безопасности.

Под здание Кабинета министров и центральные улицы направили дополнительно полицию, военнослужащих Национальной гвардии, сотрудников ГСЧС, кинологов и взрывотехников.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Автор
Андрей Довгань
Темы
Работа в Украине Карантин в Украине
Место
Украина
Тег
карантин
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