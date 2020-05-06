Предприниматели устроили массовые протесты возле Кабмина: в центр Киева стянули силовиков

В Киеве возле Кабмина в среду, 6 мая, предприниматели устроили акцию "Карантин убивает". Они требуют разрешить работу малого и среднего бизнеса.

По их заявлениям, большую угрозу в Украине представляет не сам коронавирус, а его последствия для экономики, сообщил Telegram-канал Pavlovsky News. Там отмечают, что люди приехали со всех регионов Украины.

"Предприниматели перекрыли дорогу в правительственном квартале. Они движутся вперед-назад по пешеходному переходу, поэтому формально ничего не нарушают. Их позиция заключается в угрозе не самого коронавируса, а его последствий", – отмечает канал.

Митинг предпринимателей против карантина Pavlovsky News

Митинг предпринимателей против карантина Pavlovsky News

Митинг предпринимателей против карантина Pavlovsky News

В свою очередь во время акции в правительственном квартале Киева правоохранители усилили меры безопасности.

Под здание Кабинета министров и центральные улицы направили дополнительно полицию, военнослужащих Национальной гвардии, сотрудников ГСЧС, кинологов и взрывотехников.

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