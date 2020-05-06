Предприниматели устроили массовые протесты возле Кабмина: в центр Киева стянули силовиков

В Киеве возле Кабмина в среду, 6 мая, предприниматели устроили акцию "Карантин убивает". Они требуют разрешить работу малого и среднего бизнеса.
По их заявлениям, большую угрозу в Украине представляет не сам коронавирус, а его последствия для экономики, сообщил Telegram-канал Pavlovsky News. Там отмечают, что люди приехали со всех регионов Украины.
"Предприниматели перекрыли дорогу в правительственном квартале. Они движутся вперед-назад по пешеходному переходу, поэтому формально ничего не нарушают. Их позиция заключается в угрозе не самого коронавируса, а его последствий", – отмечает канал.
Митинг предпринимателей против карантина
Pavlovsky News
Митинг предпринимателей против карантина
Pavlovsky News
Митинг предпринимателей против карантина
Pavlovsky News
В свою очередь во время акции в правительственном квартале Киева правоохранители усилили меры безопасности.
Под здание Кабинета министров и центральные улицы направили дополнительно полицию, военнослужащих Национальной гвардии, сотрудников ГСЧС, кинологов и взрывотехников.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Кабмин на заседании 29 апреля разрешил работу продовольственных и аграрных рынков, которые могут выполнить санитарные нормы и которые были закрыты на карантин. В частности, работа рынков будет регламентироваться четкими санитарными нормами.
Полная отмена карантина в Украине без обоснованных профилактических мер может привести к 120-140 тыс. жертв коронавируса COVID-19 до конца 2020 года.
Кабинет министров продлил карантин в Украине до 22 мая, но с 11 мая ожидается ослабление карантинных мер.
В Украине продлили карантин до 22 мая. Такое решение принял Кабинет министров на внеочередном заседании в понедельник, 4 мая.
Однако с 11 мая в стране ослабят некоторые ограничительные меры. Например, украинцам разрешат посещать парки, скверы, зоны отдыха, парикмахерские и салоны красоты.
Также с 11 мая кафе и ресторанам разрешат работать через "окно выдачи" и на летних площадках, а все магазины получат разрешение продавать товары хозяйственного назначения, мебель и т.д.
При самых оптимистичных прогнозах метро в Украине откроют в середине лета, а масочный режим продержится минимум до конца года.
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