Байден пригрозил России новыми санкциями

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден предложил ввести ограничения на импорт из России и Китая.

Об этом говорится в проекте плана усовершенствования системы снабжения и цепочек поставщиков США, который был опубликован во вторник, 8 июля, на сайте избирательного штаба Байдена, сообщил ТАСС.

В случае избрания Байден пообещал исключить возможность возникновения "перебоев в поставках товаров, необходимых Америке прежде всего" в случае кризиса или повторения пандемии коронавируса, и "использовать для этого все средства, имеющиеся в распоряжении федерального правительства".

"Там, где это будет необходимо для защиты важнейших объектов инфраструктуры и снабжения, он наложит целевые ограничения на импорт из таких стран, как Китай и Россия, представляющих угрозу национальной безопасности США", – сказано в проекте.

Кандидат раскритиковал президента Дональда Трампа за ущемление интересов союзников США и заявил, что лучше с ними "выстраивать более прочные и надежные цепочки поставок", рассчитанные на отражение "угроз XXI века".

"Союзники США, как и Соединенные Штаты, не должны зависеть от поставок критически важных товаров из стран, подобных Китаю и России", – сказано в проекте Байдена.

Как сообщал OBOZREVATEL, в посольстве США в Украине заявили, что использование Россией Крымского моста, построенного в оккупированный Крым, является одним из оснований для продолжения сильных санкций.

Министерство торговли США ввело в действие с 29 июня ужесточенные экспортные ограничения в отношении России.