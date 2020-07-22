Кабмин продлил льготы на закупку тестов на коронавирус в Украине

Кабмин продолжил действие постановления, которое освобождает от пошлин закупку тестов для выявления коронавируса.

Об этом во время заседания правительства в среду, 22 июля, сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Сейчас мы делаем от 20 тысяч до 30 тысяч тестов в сутки. Этот показатель в дальнейшем должен быть не меньшим. Скоро мы дойдем до общей отметки в 1 млн тестов, которые были сделаны с начала эпидемии. Важно этот темп не сбавлять. Мы уже много недель идем с наращиванием темпа. Это и ПЦР и ИФА-тесты", – сказал Шмыгаль.

Что освобождено от пошлин:

тесты для диагностики Covid-19;

аппараты искусственной вентиляции легких;

фибробронхоскопы;

дозаторы кислорода с увлажнителями;

рентгеновские передвижные аппараты;

парацетамол;

инсулин;

лидокаин;

фуросемид;

дезинфекционные средства;

респираторы;

ларингоскопы;

шприцы;

каталки;

антисептики на хлоргексидине;

этаноловые растворы.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров на техническом внеочередном заседании 20 марта рассмотрел вопросы, связанные с противодействием распространению коронавирусной инфекции на территории Украины. В частности, от уплаты ввозной пошлины и НДС освободили определен перечень лекарственных средств, медицинских изделий и оборудования, необходимых для предотвращения возникновения и распространения COVID-19.

22 июля Шмыгаль заявил, что адаптивный карантин в Украине намерены продлить до 31 августа 2020.