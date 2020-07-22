Кабмин продлил льготы на закупку тестов на коронавирус в Украине
Кабмин продлит льготы для закупки тестов на коронавирус. Pixabay
Кабмин продолжил действие постановления, которое освобождает от пошлин закупку тестов для выявления коронавируса.
Об этом во время заседания правительства в среду, 22 июля, сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
"Сейчас мы делаем от 20 тысяч до 30 тысяч тестов в сутки. Этот показатель в дальнейшем должен быть не меньшим. Скоро мы дойдем до общей отметки в 1 млн тестов, которые были сделаны с начала эпидемии. Важно этот темп не сбавлять. Мы уже много недель идем с наращиванием темпа. Это и ПЦР и ИФА-тесты", – сказал Шмыгаль.
Что освобождено от пошлин:
тесты для диагностики Covid-19;
аппараты искусственной вентиляции легких;
фибробронхоскопы;
дозаторы кислорода с увлажнителями;
рентгеновские передвижные аппараты;
парацетамол;
инсулин;
лидокаин;
фуросемид;
дезинфекционные средства;
респираторы;
ларингоскопы;
шприцы;
каталки;
антисептики на хлоргексидине;
этаноловые растворы.
Как сообщал OBOZREVATEL, Кабинет министров на техническом внеочередном заседании 20 марта рассмотрел вопросы, связанные с противодействием распространению коронавирусной инфекции на территории Украины. В частности, от уплаты ввозной пошлины и НДС освободили определен перечень лекарственных средств, медицинских изделий и оборудования, необходимых для предотвращения возникновения и распространения COVID-19.
22 июля Шмыгаль заявил, что адаптивный карантин в Украине намерены продлить до 31 августа 2020.