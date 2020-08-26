Кабмин назначил нового главу 'Укрзалізниці'

Кабинет министров назначил Владимира Жмака председателем правления "Укрзализныци".

Решение об этом было принято на заседании правительства в среду, 26 июля.

Жмак – член наблюдательного совета аэропорта "Борисполь". В 2015-2016 годах работал первым заместителем председателя Одесской ОГА Саакашвили. До этого он занимал руководящие должности в группе ТНК-BP, которая входила в список десяти крупнейших частных нефтяных компаний в мире по объемам добычи нефти.

Менеджер также был советником президента "Киевстара" – отвечал за развитие новых направлений бизнеса. В течение семи лет он входил в наблюдательный совет этой компании.

Что в Жмака в декларации

В декларации, обнародованной в мае 2020 года, Жмак сообщил, что по состоянию на 2019 год совместно со своими двумя сыновьями владел квартирой в Киеве площадью 86 кв. метров. Также в его собственности были квартиры площадью 58,5 кв. м., и 54,2 кв. м., а также нежилые помещения общей площадью 43,8 кв. м. Кроме того указанное "другое домовладение" площадью 720,2 квадрата.

Его жена владеет квартирой в Киеве площадью 57,8 квадратов и нежилыми помещениями площадью 146,20 и 505,9квадратных метров.

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