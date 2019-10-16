К Давиду (Брауну) Арахамии: что вам нужно знать о международных аферах Сидоренко

И снова здравствуйте, Давид Арахамия (Браун)!

Слышал, что первую часть моего обращения о ЕДАПС вы внимательно прочитали. Чтобы дополнить картину, как и обещал, расскажу о международных преступлениях компании IIG-ЕДАПС, которую вы лоббируете в Украине, надеюсь, только из-за нехватки информации.

Приключения господина Сидоренка (владелец ЕДАПС) и его подельников больше напоминают сюжет криминального боевика, где главные герои обворовывают одну страну за другой, коррумпируют и даже убивают. Но, к сожалению, в отличие от кинокартины, от этого коррупционного спрута страдают в реальной жизни. И не только украинцы, которые ежегодно отдавали по $1 млрд за липовые и никому не нужные услуги, но и международные организации и целые страны.

Расскажу вам, Давид, как и зачем ЕДАПС переродился в Industrial Innovation Group (IIG), почему его владелец до сих пор прячется в ОАЭ, как пытался навязать свою схему в Венгрии, как подкупил высокопоставленных чиновников Интерпола и почему в Словакии он считается чуть ли не главным мошенником мира.

Египетские приключения Сидоренко и неудачи в США

Одна из последних схем Сидоренко, согласно данным правоохранителей – попытка подкупа чиновников в Египте. После того, как в Украине его схемы закрыли (в том числе, моя работа), а в Словакии он влип в скандал международного уровня, лидер ЕДАПС решил осваивать африканские страны.

Итак, еще в 2014-м коррупционер лично отправил письмо министру внутренних дел Египта Мохамеду Ибрахиму от имени своей же компании "EDAPS OVERSEAS LTD". Тот ознакомился с предложение печатать документы от компании с токсичной репутацией и коррупционным прошлым и отказался.

Следующую попытку Сидоренко предпринял уже после смены власти. На сей раз он действовал тоньше – по информации OBOZREVATEL, он нанял лоббиста Ваиля Тавила, который за более чем $1 млн должен был "решить" вопрос любым способом. И ему это удалось. Сам Ваиль при загадочных обстоятельствах погиб. Поэтому хоть как-то доказать связь между египетскими властями и украинским коррупционером не получилось.

К слову, в арабских странах у украинца был влиятельный покровитель – Россия. Патриарх Кирилл лично наградил его званием ктитора. В ОАЭ Сидоренко финансировал строительство храмов. Но главный козырь – тесная дружба с генсеком Интерпола Рональдом Ноублом. Дружба между правоохранителем и подозреваемым завязалась еще в 2008-м. Тогда Сидоренко скрывался в ОАЭ и очень долго пытался договориться о встрече с Ноублом.

Это произошло в первых числах февраля во время Всемирного конгресса по борьбе с пиратством и контрафактом. Детали этого разговора остались неизвестными, но в результате именно ЕДАПС начал печатать паспорта сотрудников Интерпола. Связь между генсеком и украинцем очень легко доказывается. Когда первого уволили из международной полиции, он стал бизнес-партнером Сидоренко – тот открыл ему фирму в ОАЭ "RKN Global DWC – LLC". По неподтвержденной информации, он с помощью своего влиятельного партнера пытался также подкупить и американские власти, инвестировал деньги в избирательные фонды. Однако все это закончилось громким скандалом, после которого он скорее всего никогда больше не сможет попасть на территорию США без угрозы ареста. 29 января 2013 года американцы подали Сидоренко в международный розыск, а после появился и ордер на его задержание.

Как родился Innovation Idustrial Group и словацкий провал

В конце 2014-го между Ноублом и Сидоренко, по информации OBOZREVATEL, произошла встреча, на которой они и решили создать отдельную компанию для экс-сотрудника Интерпола. Здесь же, учитывая череду коррупционных скандалов в Украине, Египте и США, они приняли решение переименовать ЕДАПС в Innovation Idustrial Group (IIG).

Эта компания должна была стать мировым гигантом по производству документов. Схема следующая: Ноубл, пользуясь своими связями по всему миру, договаривается с руководством разных стран о переходе на документы международного образца. Их изготовлением и должна была заниматься IIG.

В первую очередь переименованный ЕДАПС должен был получить работу в Венгрии. Всего было две цели: построить полиграфический завод и забрать на себя большую часть госзаказов на изготовление документов. Однако, встречи с властями не увенчались успехами, а после начала расследования о попытках коррупции IIG поспешно покинула Венгрию.

В разработке "цифровизаторов" был целый ряд стран. Тот план защищенной печати, который раньше безуспешно показывали Катару, на сей раз презентовали в Словакии. Им предложили создать отдельное предприятие – RKN Global Europe и на 100% передать его правительству. Сам Сидоренко планировал заработать на этом около 124 млн евро, передавая им технологии и интеллектуальную собственность.

Позже расследование правоохранителей показало, что реальная стоимость работ и собственности – всего лишь 30 млн евро. То есть цена завышена в разы! А заработок за счет схемы мог составить более 90 млн евро. Словакам объяснили: государственными заказами должно заниматься государственное предприятие, поэтому из рынка нужно было вытеснить компании Morpho, Entrust, Datacard, Optaglio. Из-за указанной схемы пострадали и словацкие политики, против которых началось расследование.

Давид Арахамия Ян Доброносов

Сейчас же Сидоренко скрывается от правоохранителей в ОАЭ. Он не может приехать ни в Украину, ни в США, ни в любую европейскую страну. А тем временем его компания IIG пытается провернуть новую масштабную махинацию – хотят перевыпустить паспорта украинцев. И если это допустить, Сидоренко снова может собрать миллиарды гривен за счет многократного завышения реальной стоимости документов.

Хочу еще раз обратиться к вам, Давид, с настоятельной просьбой – если вы поспособствуете возвращению ЕДАПС в Украину, все эти преступления будут и на вашей совести. А совесть, как известно, можно продать только один раз.

Продолжение следует...

Кстати, как обстоят дела о казино, лотереях и букмекерах? Говорят, вы этим тоже занимаетесь? Готов провести расследование и по этой теме, рассказать, чьи там уши торчат...

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал