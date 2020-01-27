Из-за смертельного вируса: украинский лоукостер остановил рейсы в Китай и возвращает туристов

Украинский лоукостер SkyUp с 3 февраля до 28 марта в связи со вспышкой коронавируса приостанавливает полеты в Китай.

Авиакомпания выполняет чартерные рейсы для туроператора JoinUp!. Туроператор возвращает своих туристов из китайского острова Хайнань 29 января и 1 февраля, сообщает "Интерфакс-Украина". Напомним, SkyUp – единственная украинская авиакомпания, которая совершает прямые полеты в Китай.

"Мы внимательно следим за развитием ситуации с коронавирусом, вспыхнувшим в Китае. Несмотря на то, что Всемирная организация здравоохранения на данный момент не расценивает эту вспышку как чрезвычайную ситуацию мирового масштаба, а Министерство здравоохранения Украины и Госавиаслужба не рекомендуют прекращать сообщения между странами, мы приняли решение приостановить полетную программу в Китай на период с 3 февраля по 28 марта. Безопасность наших туристов имеет для нас наивысший приоритет", – сообщили в авиакомпании.

Туристы, которые уже приобрели и оплатили туры на остров Хайнань, в ближайшие недели имеют право на возврат стоимости тура.

Полеты в Китай

Как сообщал OBOZREVATEL:

на китайском курорте Хайнань, который набирает популярность среди украинских туристов, зафиксировали первую смерть от нового коронавируса 2019-nCoV.

По данным комитета по здравоохранению провинции Хайнань, скончалась 80-летняя женщина, приехавшая на курорт из Уханя.

Утром 26 января стало известно, что первый случай заболевания новым коронавирусом (nCoV) из Китая был зафиксирован в Канаде.

Также nCoV добрался 25 января до Австралии, Малайзии и Франции.

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