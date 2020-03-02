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2 марта • обновлено в 18:57
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/ Рынки и компании

IKEA начнет работу в Украине: в Швеции назвали главное условие

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Требование номер один для того, чтобы шведская компания IKEA начала работу в Украине – более прозрачное законодательство и борьба правительства с коррупцией.

Об этом заявила министр иностранных дел Швеции Анн Линде, отвечая на брифинге в понедельник, 2 марта, на вопрос главы МИД Украины Вадима Пристайко о возможном приходе компании IKEA в Украину. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

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IKEA в Украине

IKEA в Украине

Линде заявила, что правительство Швеции не влияет на работу частных компаний, а потому она не может сказать, когда IKEA придет на украинский рынок.

"IKEA является частной компанией, и мы, как государство, не имеем рычагов влияния на их решение. Но я, как бывший министр торговли, должна проинформировать вас о том, что шведские компании, которые работают на украинском рынке, отмечают как требование номер один – более прозрачное и понятное законодательство, а также более решительные шаги украинского правительства по преодолению коррупции", – сказала Линде.

Линде указала, что в Украине сейчас активно внедряются антикоррупционные реформы, и в Швеции высоко оценивают эту деятельность.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Торговля в интернете
Персона
Вадим Пристайко
Место
Швеция
Тег
IKEA
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Комментарии
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ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Haccaли на вороватые чубатые рожи. Весь мир понял, кто такие xoxлуту!
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2
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Гоша Злой
Гоша Злой
они еще при лене-космосе пытались зайти, но их желание поиметь лучшую землю в городе и желание всех мэров от омели до педалика поиметь от них нехилый откат ну никак не совпадают.... тут никакой политики и законодательства - банально деньги
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hunt andres
hunt andres
Непуганные викинги не знают, куда они рвутся
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