IKEA начнет работу в Украине: в Швеции назвали главное условие

Требование номер один для того, чтобы шведская компания IKEA начала работу в Украине – более прозрачное законодательство и борьба правительства с коррупцией.
Об этом заявила министр иностранных дел Швеции Анн Линде, отвечая на брифинге в понедельник, 2 марта, на вопрос главы МИД Украины Вадима Пристайко о возможном приходе компании IKEA в Украину. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).
IKEA в Украине
Линде заявила, что правительство Швеции не влияет на работу частных компаний, а потому она не может сказать, когда IKEA придет на украинский рынок.
"IKEA является частной компанией, и мы, как государство, не имеем рычагов влияния на их решение. Но я, как бывший министр торговли, должна проинформировать вас о том, что шведские компании, которые работают на украинском рынке, отмечают как требование номер один – более прозрачное и понятное законодательство, а также более решительные шаги украинского правительства по преодолению коррупции", – сказала Линде.
Линде указала, что в Украине сейчас активно внедряются антикоррупционные реформы, и в Швеции высоко оценивают эту деятельность.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Сначала IKEA планировала открыть свой первый супермаркет в ТРЦ Ocean Mall.
Но из-за переноса срока сдачи ТРЦ в эксплуатацию, компания планировала открыть четыре пункта выдачи заказов площадью около 500 кв. м каждый.
Шведский ритейлер IKEA подписал договор на открытие первого магазина в Украине площадью около 6 тыс. кв м в киевском ТРЦ Blockbuster Mall, который принадлежит Вагифу Алиеву.
Шведский ритейлер IKEA первый магазин в Украине откроет в августе 2020 года в ТРЦ Blockbuster Mall в Киеве.
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