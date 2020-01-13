"Игра в имитацию" Офис президента обвинили в подставных конкурсах на госдолжности

Конкурсы на государственные посты в Украине являются игрой в имитацию и "затачиваются" под приближенных к власти кандидатов.

При этом предвыборное кредо президента Украины Владимира Зеленского обходиться без кумовства во власти и привести команду технократов, оказалось не выполненным. Наибольший резонанс в последнее время получила история с аннулированием конкурсов на должности главы Госэтнополитики и религии и Госкино. Об этом пишет "Левый берег".

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"После того, как в финальный этап конкурса попала одна лишь директор международного Одесского кинофестиваля Юлия Синькевич, ее не пропустили дальше. В итоге Нацагенство по вопросам госслужбы не смогло никого рекомендовать Кабмину. Конкурс отменили и запустили по новой. Профессиональное сообщество выступило с поддержкой Синькевич, но она отказалась повторно подаваться на конкурс", – сказано в публикации. В итоге конкурс проходит без Синькевич.

Юлия Синькевич OIFF

Схожая ситуация наблюдается и в конкурсе на должность новосозданной Госслужбы по вопросам свободы совести и этнополитики. Там тоже, после выхода в финал "неудобного кандидата", конкурс был аннулирован и запущен по новой. В отличие от Синькевич, ни Андрей Юраш, ни Юрий Решетников, выбывшие на последнем этапе, не отказались от участия в повторном конкурсе.

"Однако в этот раз конкурс превратился в откровенный фарс. Все три этапа назначены на один день – на 9 января. То есть в один и тот же день кандидатам нужно пройти проверку знаний по законодательству, английскому языку и сдать тест на абстрактное мышление. Складывается ощущение, что перед организаторами конкурса стоит задача во чтобы то ни стало "завалить кандитатов", но при этом провести своего человека", – говорится в публикации.

Автор на примере этих двух историй отмечает странности при проведении конкурсных процедур. "Документы, что на должность глав Госэтнополитики, что на главу Госкино принимались до 28 декабря. Тогда же были опубликованы списки кандидатов: 9 претендентов в Госкино, и 21 человек на Госэтнополитику. Однако уже в начале января дивным способом добавились еще 1 кандидатура в Госкино и 3 в Госэтнополитику. Пока непонятно, каким образом данные особы попали в конечный список кандидатов и нет ли в этом нарушения законодательства", – говорится в материале.

Андрей Юраш Левый берег

По данным источников издания, именно на этих "добавленных" кандидатов и делается ставка в Офисе Президента. В Госкино команда Зеленского продвигает Ольгу Бесхмельницыну, а на Госэтнополитику – Елену Богдан. Автор предполагает, что ставка на Богдан сделана потому, что она ни разу не делала публичных высказываний по теме Томоса. Тогда как другой кандидат на должность в Госэнополитике, Андрей Юраш, считается человеком из команды предыдущего президента Украины Петра Порошенко.

"Кандидатуру Юраша поддерживают большинство религиозных групп и организаций национальных меншинств. Т.е. получается, что власть пытается его недопустить в угоду УПЦ (МП), при том, что большинство конфессий он устраивает. Это явно не равноудаленность, которую пытаются представить в ОП в своем отношении к церквям. Это просто-таки фаворитизм одной церкви и выполнение условий (или если хотите "хотелок") исключительно одной конфессии, при игнорировании мнения большинства", – делает вывод автор материала.

Офис президента Украины

Как сообщал OBOZREVATEL, нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский обвинил организаторов отбора на должность Госсекретаря Минэкономразвития в его срыве после того, как в финал не вышел "нужный" претендент.

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