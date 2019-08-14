Хакеры обрушили курс биткоина: что происходит с криптовалютой

Курс биткоина стремительно падает, и, судя по динамике, со дня на день подешевеет ниже психологических $10 тыс.

Согласно данным портала CoinMarketCap, в среду, 14 августа, криптовалюта подешевела до $10485, а капитализация снизались до $187,4 млрд.

Такое падение очень серьезно. Для сравнения – еще во вторник биткоин был дороже на 7,19% (стоил около $11290), а их общая стоимость превышала $201,5 млрд. Таким образом, всего за сутки владельцы криптовалюты потеряли $14 млрд.

Курс биткоина резко упал CoinMarketCap

Теряют деньги в владельцы других основных цифровых валют. Так, курс Ethereum за сутки снизился на 1,78%, XRP – на 1,65%, а Litecoin – 2,42%. А вот стоимость Bitcoin Cash выросла на 2,53%.

Дешевеют основные цифровые валюты CoinMarketCap

Как заявили в комментарии OBOZREVATEL аналитики ForexClub, основные криптовалюты в среду существенно снижаются в цене на сообщении о том, что преступники похитили $4,3 млрд в криптовалюте в 2019 году.

"При этом биткоин остается самой популярной цифровой валютой среди хакеров, она использовалась в 76% случаев краж и вымогательств", – добавили в ForexClub.

Биткоин может упасть ниже психологической отметки

Справка:

Криптовалюта – виртуальные "деньги". Для выпуска, регуляции и проверки переводов используют технологии шифрования. Не признана большинства странами мира.

Биткоин – самая популярная криптовалюта. Создана в 2008 году (в период мирового финансового кризиса).

Как сообщал OBOZREVATEL, венчурный инвестор Тим Дрейпер спрогнозировал, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов к 2023 году. Криптовалюта должна вырасти в цене на 1983% к первому кварталу 2023 года, цитирует эксперта Yahoo! Finance.

Ранее председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее,но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.

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