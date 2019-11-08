Главная Новости
8 ноября • обновлено в 11:03
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

"Доллар по 24 отменяется": аналитик озвучил прогноз курса валют до конца года

2.9т Читать материал на украинском

Курс доллара на следующей неделе, начиная с понедельника, 11 ноября, может подняться до отметки 25 грн/$.

Такой прогноз OBOZREVATEL дал финансовый аналитик "Альпари" Максим Пархоменко. По его словам, снижение курса американской валюты, позволившее гривен укрепиться до 24,70 грн/$, вряд ли продолжится. Напомним, в пятницу, 8 ноября, средний курс в банках был установлен на уровне 24,66 грн/$.

Аналитик говорит, что виновником роста гривны стал аукцион ОВГЗ, который прошел в понедельник. Из-за него спрос на гривню вырос, что снизило стоимость доллара в обменниках. Однако, пока ожидать формирования тренда на укрепление гривны в этом году уже не стоит.

Новости
Какой курс доллара ждет украинцев в ноябре: аналитик назвал новую стоимость

"В СМИ витает информация относительно отсутствия успехов в программе с МВФ, а без нее дополнительных кредитов и инвесторов мы с вами получить не сможем. В связи с этим доллар по 24 отменяется, как минимум до момента подписания соглашения с МВФ. В случае его реализации мы сможем увидеть повышение спроса на наши облигации и, как следствие, роста гривны. В рамках этой недели фактор МВФ будет давить на гривну и позволит ей в паре с долларом откатиться до значений в 25 гривен", – сказал Пархоменко.

Курс доллара в Украине

Курс доллара в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Курс валют" на OBOZREVATEL.

Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
доллар курс валют
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel