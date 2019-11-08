"Доллар по 24 отменяется": аналитик озвучил прогноз курса валют до конца года

Курс доллара на следующей неделе, начиная с понедельника, 11 ноября, может подняться до отметки 25 грн/$.

Такой прогноз OBOZREVATEL дал финансовый аналитик "Альпари" Максим Пархоменко. По его словам, снижение курса американской валюты, позволившее гривен укрепиться до 24,70 грн/$, вряд ли продолжится. Напомним, в пятницу, 8 ноября, средний курс в банках был установлен на уровне 24,66 грн/$.

Аналитик говорит, что виновником роста гривны стал аукцион ОВГЗ, который прошел в понедельник. Из-за него спрос на гривню вырос, что снизило стоимость доллара в обменниках. Однако, пока ожидать формирования тренда на укрепление гривны в этом году уже не стоит.

"В СМИ витает информация относительно отсутствия успехов в программе с МВФ, а без нее дополнительных кредитов и инвесторов мы с вами получить не сможем. В связи с этим доллар по 24 отменяется, как минимум до момента подписания соглашения с МВФ. В случае его реализации мы сможем увидеть повышение спроса на наши облигации и, как следствие, роста гривны. В рамках этой недели фактор МВФ будет давить на гривну и позволит ей в паре с долларом откатиться до значений в 25 гривен", – сказал Пархоменко.

Курс доллара в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL:

31 июля гривня в банках пробила психологическую отметку. В частности, средний курс гривни к американской валюте в покупке был установлен на уровне 24,78 грн/$.

25 сентября доллар упал до 24,20 грн/$ – минимума за последние четыре года. Ниже курс был только в январе 2016 года.

Международный валютный фонд прогнозирует, что до конца 2019 года доллар будет стоить в среднем 26,75 грн/$.

В 2020 году МВФ ожидает, что гривня "просядет" до 27,72 грн/$, а в 2021 году гривня будет стоить 28,7 грн/$.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!