Государство выкупит 90% путевок "Артека": Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о господдержке детских центров "Артек" и "Молодая гвардия" на период карантина.

Об этом сообщили на сайте Офиса президента в пятницу, 31 июля. Закон №784-их Верховная Рада приняла 14 июля.

Документ предусматривает, что государство выкупает 90% путевок "Артека" и "Молодой гвардии". Остальные путевки реализуют детские центры без привлечения третьих лиц.

"Кроме того, государство осуществляет покрытие расходов указанных детских лагерей на содержание объектов, оплату труда персонала, налогов и других обязательных платежей, коммунальных услуг, услуг связи, дератизации, дезинфекции, вывоз твердых бытовых отходов, приобретение горюче-смазочных материалов во время карантина", – говорится в сообщении.

Согласно пояснительной записке к документу, в связи с отменой в детских центрах "Артек" и "Молодая гвардия" с 13 марта по настоящее время трех тематических смен, в течение которых было запланировано оздоровление 5098 детей, государство в соответствии с действующих договоров о закупке услуг оздоровления и отдыха в этих учреждениях не осуществила закупку необходимого количества путевок на общую сумму 57,8 млн грн.

"Закон позволит сохранить и не допустить банкротства детских центров" Артек" и "Молодая гвардия", а также защитить трудовые права более 1080 работников этих учреждений", – сообщили в Офисе президента.

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