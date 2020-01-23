Гончарук сказал, собирается ли уходить в отставку

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что он и правительство пока не собираются уходить в отставку.

Об этом он сказал, выступая на "Украинском завтраке" в Давосе (Швейцария) в четверг, 23 января. (Чтобы посмотреть видео с 18 минуты, доскролльте до конца страницы).

"Правительство никуда не уходит и продолжает работать. Мы не планируем никаких отставок, это слухи. Вокруг правительства сейчас происходит много провокаций, манипуляций, сливов, грязной игры, которую позволяют себе группы влияния, которым некомфортно работать в стране с честным правительством", – сказал Гончарук.

Гончарук добавил, что его правительство будет оставаться столь долго, насколько позволяет доверие внутри команды. "Сейчас с доверием никаких проблем нету. Я не планирую никуда уходить. Сейчас у нас прекрасные отношения с президентом, замечательная взаимодействие со всеми высшими органами власти", – сказал Гончарук.

Алексей Гончарук в Давосе, 23 января 2020 года

Как сообщал OBOZREVATEL, В швейцарском Давосе стартовал юбилейный 50-й Всемирный экономический форум. Главная тема форума, который продлится до 24 января, – "Заинтересованные стороны за сплоченный и устойчивый мир". Президент Владимир Зеленский в рамках рабочего визита 22 января выступил с речью и провел ряд важных встреч с зарубежными партнерами.

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