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23 января • обновлено в 10:44
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Гончарук сказал, собирается ли уходить в отставку

4.9т
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что он и правительство пока не собираются уходить в отставку.

Об этом он сказал, выступая на "Украинском завтраке" в Давосе (Швейцария) в четверг, 23 января. (Чтобы посмотреть видео с 18 минуты, доскролльте до конца страницы).

"Правительство никуда не уходит и продолжает работать. Мы не планируем никаких отставок, это слухи. Вокруг правительства сейчас происходит много провокаций, манипуляций, сливов, грязной игры, которую позволяют себе группы влияния, которым некомфортно работать в стране с честным правительством", – сказал Гончарук.

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Гончарук добавил, что его правительство будет оставаться столь долго, насколько позволяет доверие внутри команды. "Сейчас с доверием никаких проблем нету. Я не планирую никуда уходить. Сейчас у нас прекрасные отношения с президентом, замечательная взаимодействие со всеми высшими органами власти", – сказал Гончарук.

Алексей Гончарук в Давосе, 23 января 2020 года

Алексей Гончарук в Давосе, 23 января 2020 года

Как сообщал OBOZREVATEL, В швейцарском Давосе стартовал юбилейный 50-й Всемирный экономический форум. Главная тема форума, который продлится до 24 января, – "Заинтересованные стороны за сплоченный и устойчивый мир". Президент Владимир Зеленский в рамках рабочего визита 22 января выступил с речью и провел ряд важных встреч с зарубежными партнерами.

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Читайте все новости по теме "Экономический форум в Давосе" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Тема
Экономический форум в Давосе
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
Тег
Кабинет министров Украины
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
пока у власти марионетки сороса его не уберут
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Готик Анна
Готик Анна
СЛУГА ОЛИГАРХОВ!!! Вот кто Гончарук! а никак не народа!
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Понтелеймон Кулиш
Понтелеймон Кулиш
Готик Анна, вы всегда будете иметь барыг, воров и подонков у власти, потому что сами такие по природе
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Готик Анна
Готик Анна
Ну какой же ты честный, Гончарук? Если позволил Коломойскому вернуть миллиардный долг? Не смеши моим тапочки!!!!!!
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