Премьер-министр Украины Алексей Гончарук опроверг слухи о своем возможном увольнении и заявил, что он и его Кабмин продолжают работать в обычном режиме.

Об этом он сказал во время брифинга после заседания Кабмина в среду, 26 февраля. "Я сколько себя помню – меня увольняют. Правительство работает в обычном режиме. Для меня привычно появление подобной информации в СМИ. Никаких заявлений я не писал, с президентом подобных тем не обсуждал", – сказал Гончарук.

Новости Зеленский подтвердил встречу с Тигипко

Напомним, что вечером во вторник, 25 февраля, появилась информация, что готовится отставка Гончарука. На его место якобы рассматривался бизнесмен и бывший политик Сергей Тигипко.

Слухи об отставке Гончарука

"Господина Тигипко я видел, я с ним встречался, как и со многими другими. Я за последний месяц посмотрел около 20 человек. Нам нужно усиление советниками, возможно, на какую-то должность в правительстве. Людьми, которые понимают, что такое промышленность. Но больше мне здесь комментировать нечего", – добавил Гончарук.

У премьера спросили, извинится ли он перед украинцами за тарифы и высокие зарплаты своих министров. На это он только отшутился, сказав, что "при увольнении лет через 10 буду знать, что говорить".

Также он прокомментировал, возможна ли отставка Кабмина. "Возможно, иногда проще уволить всех и набрать новых людей. Мы сейчас на финальном этапе принятия такого решения. Когда мы его примем, мы честно выйдем и скажем – смотрите, так, так и так, и все вам расскажем. Сегодня на правительстве этого решения не было", – сказал Гончарук.

Как сообщал OBOZREVATEL, с вероятностью 99% новым премьер-министром станет Сергей Тигипко. Эта информация "взорвала" все украинские СМИ утром, 26 февраля.

В ближайшее время бизнесмен и бывший политик Сергей Тигипко займет место Алексея Гончарука на должности премьер-министра Украины. Об этом сообщили OBOZREVATEL источники. При этом переговоры с Тигипко все еще продолжаются.

Президент Украины Владимир Зеленский якобы рассматривает кандидатуру бизнесмена и бывшего политика Сергея Тигипко на пост премьера. Об этом со ссылкой на три анонимных источника в правительстве сообщил Kyiv Post.

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