Главная Новости
13 февраля • обновлено в 10:05
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Рынки и компании

Гончарук объявил войну поддельному алкоголю: стало известно, когда начнется

525
Читать материал на украинском

Электронная акцизная марка, с помощью которой в Украине будут бороться с продажей контрафактного алкоголя, будет запущена 1 мая 2020 года.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале в среду, 12 февраля, По его словам, это создаст равные условия для производителей и упростит ведение бизнеса: бумажные заказы будут заменены на электронные через е-кабинет налогоплательщиков. Такая возможность появится уже с 1 апреля 2020 года.

К слову, в Киеве во время проверки одного из оптовых складов правоохранители изъяли 10 080 бутылок алкоголя с недействительными марками акцизного налога.

Новости
Предпринимателей Днепра ждут серьезные изменения: подробности

Торговля алкоголем

Торговля алкоголем

"Это также будет способствовать усилению борьбы с уклонением от уплаты налогов и уменьшению теневого оборота алкогольных напитков", – написал Гончарук.

Электронная акцизная марка будет работать через специальные QR-код и штрих-код. Контроль за использованием марок будет автоматизирован.

Ранее OBOZREVATEL писал:

  • Как работает в Украине рынок контрафактного спирта.

  • Монобольшинство Верховной Рады Украины во вторник, 3 декабря, приняло во втором чтении и в целом законопроект об отмене государственной монополии на производство спирта.

  • Приватизация "Укрспирта" может принести в бюджет Украины не менее 5 млрд гривен. Процесс может начаться уже в 2020 году.

  • В Министерстве экономики Украины заявили, что 20 заводов корпорации "Укрспирт" не могут производить спирт из-за своего технического состояния.

  • В Украине для продажи алкогольных напитков запустят "электронную акцизную марку". Ее нельзя будет подделать, что принесет в бюджет больше налогов и защитит покупателей от фальсификата.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Отравление алкоголем" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Темы
Отравление алкоголем Реформы Зеленского Реформы в Украине Налоги в Украине
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
Теги
алкоголь подделка фальсификат
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги