Гончарук объявил войну поддельному алкоголю: стало известно, когда начнется

Электронная акцизная марка, с помощью которой в Украине будут бороться с продажей контрафактного алкоголя, будет запущена 1 мая 2020 года.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Telegram-канале в среду, 12 февраля, По его словам, это создаст равные условия для производителей и упростит ведение бизнеса: бумажные заказы будут заменены на электронные через е-кабинет налогоплательщиков. Такая возможность появится уже с 1 апреля 2020 года.

К слову, в Киеве во время проверки одного из оптовых складов правоохранители изъяли 10 080 бутылок алкоголя с недействительными марками акцизного налога.

Торговля алкоголем

"Это также будет способствовать усилению борьбы с уклонением от уплаты налогов и уменьшению теневого оборота алкогольных напитков", – написал Гончарук.

Электронная акцизная марка будет работать через специальные QR-код и штрих-код. Контроль за использованием марок будет автоматизирован.

Ранее OBOZREVATEL писал:

Как работает в Украине рынок контрафактного спирта.

Монобольшинство Верховной Рады Украины во вторник, 3 декабря, приняло во втором чтении и в целом законопроект об отмене государственной монополии на производство спирта.

Приватизация "Укрспирта" может принести в бюджет Украины не менее 5 млрд гривен. Процесс может начаться уже в 2020 году.

В Министерстве экономики Украины заявили, что 20 заводов корпорации "Укрспирт" не могут производить спирт из-за своего технического состояния.

В Украине для продажи алкогольных напитков запустят "электронную акцизную марку". Ее нельзя будет подделать, что принесет в бюджет больше налогов и защитит покупателей от фальсификата.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!