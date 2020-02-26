Глава правления "Укрэнерго" Ковальчук ушел в отставку

Глава правления "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук заявил, что со среды, 26 февраля, идет в отставку.

Ковальчук руководил компанией более четырех лет. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. По его слвоам, за это время "Укрэнерго" достигла больших успехов. При этом объяснил, что уволился из-за того, что "не разделяет текущую политику в отрасли, а особенно политизацию чисто экономических процессов на рынке электроэнергетики".

Увольнение Ковальчук

"Органом управления Укрэнерго после анбандлинга является Министерство финансов. Однако политику в области должно делать Министерство энергетики. ... К сожалению, на протяжении длительного времени работа "Укрэнерго" блокируется действиями или бездействием этого учреждения, вплоть до того, что мы вынуждены были защищать интересы компании в судебном порядке", – заявил Ковальчук.

Среди других претензий он назвал необоснованную отсрочку на неопределенный срок сертификации "Укрэнерго" как независимого оператора по европейским стандартам, "потому что необходимые изменения в законодательство так и не были инициированы профильным Министерством, несмотря на многочисленные обращения".

Также по мнению Ковальчука решения в сфере поддержки производителей из возобновляемых источников и по выполнению специальных обязанностей по обеспечению гарантированных цен для населения (ПСО) систематически искажают рынок электроэнергии. Все это создает угрозу для стабильной работы энергосистемы и отпугивает иностранных инвесторов.

Отчет Ковальчука о работе

"Таким образом, лично я не разделяю текущую политику в отрасли, а особенно политизацию чисто экономических процессов на рынке электроэнергетики. Я всегда был и остаюсь сторонником либеральных экономических законов, сильного государства и верховенства права. Блокировка деятельности стратегических предприятий, нарушение буквы и духа международных обязательства "обязательств, бездействие, популизм и административное давление я презираю и считаю для себя неприемлемым работать в подобных условиях", – подытожил Ковальчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, в декабре 2019 года Ковальчук заявил, что в Украине затягивают ситуацию с решением вопроса "зеленых" тарифов, что ухудшает инвестиционный климат и отпугивает инвесторов.

НЭК “Укрэнерго” сообщило о выплате 758 млн грн для поставщиков возобновляемой энергии по "зеленому" тарифу за второе полугодие 2019 года.

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