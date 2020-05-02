Заместитель главы МВД Антон Геращенко заявил, что торговая сеть "Эпицентр" в карантин может продавать только дезинфицирующие средства, а за нарушения ограничений гипермаркеты могут закрыть.

Об этом он заявил в эфире телеканала "Наш", передает InfoResist. Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко спросил у Геращенко, почему "Эпицентр" работает несмотря на нарушения карантина, на что тот ответил, что гипермаркет якобы торгует только дезсредствами.

"Я пересмотрел перед эфиром сайт Черкасского городского совета, там нет ни единого обращения по поводу того, что что-то не так с супермаркетами, или "Эпицентром" или другими. Я так понимаю, вам было все равно, работают ли они или нет. А сейчас, когда вы приняли популистское решение, для того, чтобы поднять свой рейтинг в глазах некоторых групп населения, вы сразу спрашиваете об этом.

Относительно "Эпицентра". Насколько мне известно, там было принято решение, что они могут торговать только дезинфицирующими средствами. Если в Черкассах "Эпицентр" нарушает эти правила, или в других, я буду обращаться… и будет принято решение про закрытие. Если в Черкассах в "Эпицентре" работают другие отделы, кроме тех которые продают дезинфицирующие средства, будем реагировать жестко", – сказал он.

Ведущий программы Макс Назаров ему возразил и посоветовал в свободное время поехать в "Эпицентр":

"Это же абсурд, очереди в "Эпицентре" стоят и там продают все. Не только дезинфицирующие средства, там продают все группы товаров, кроме мебели, которую можно заказать онлайн. Это же смешно, заходишь в "Эпицентр", можешь купить все – от люстры до клея "Момент".

Геращенко пообещал лично проверить эту сеть строительных супермаркетов в Киеве и при нарушениях "жестко отреагировать".

Геращенко пообещал проверить "Эпицентр" Коллаж

Напомним:

23 апреля в Украину прибыл самолет "Мрия" АН-225 с медицинским грузом из Китая. Он доставил украинцам средства индивидуальной защиты: медицинские маски, перчатки и защитные костюмы. Глава государства Владимир Зеленский лично встретил борт.

Журналистка Светлана Крюкова заявила, что окружение президента в разгар карантина занимается контрабандой товаров медицинского и другого оборудования на чартерных рейсах из Китая. Речь шла и о "Мрие".

В то же время народный депутат Александр Герега (депутатская группа "За будущее") предложил мэру Киева Виталию Кличко покупать маски и другие медицинские товары в гипермаркетах "Эпицентр", совладельцем которых он является.

Как писал OBOZREVATEL, ранее торговую сеть "Эпицентр" уличили в спекуляции на респираторах БУК-3 при государственных закупках. Стоимость завысили на 40%.

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