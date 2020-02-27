Газовый контракт с Россией: стало известно, как Украина прогнулась в 2009 году

Экс-первый замглавы "Нафтогаза" Игорь Диденко, бывший одним из соавторов скандальных "газовых контрактов" 2009 года, заявил, что Украина тогда сама предложила "Газпрому" поднять цену газа на $40 – с $235 до $275.

При этом, по его словам, соглашение тогда подписывали в очень сложных условиях "газовой войны". Об этом он рассказал в интервью "Главкому". Кремль заблокировал подачу газа в Украину и без российского топлива замерзали страны Европы.

"Договоренность о цене $235 и скачок на $40 – это все была история до нового года. То есть 31 декабря 2008 года в офисе "Газпрома" договаривались о подписании вероятного контракта на один календарный год – на 2010-й. Вот там действительно речь шла о цене газа $ 235. Когда уже почти обо всем было договорено, представители "РосУкрЭнерго" и "Укргаз-Энерго" появились в офисе "Газпрома" и сообщили, что украинская сторона готова подписать контракт, где цена будет выше, чем $235 на $40", – сказал Диденко.

Поставки газа в Украину

Он допустил, что цена взлетела с одобрения президента Украины Виктора Ющенко. По мнению Диденко, Ющенко был заинтересован в том, чтобы поставки газа в Украину шли через "РосУкрЭнерго". При этом Диденко затруднился ответить, можно ли называть добавившиеся к цене $40 "коррупционной составляющей" и кому она могла быть выгодной.

"Что должно было делаться с дополнительной прибылью, это знают те, кто имел отношение к функционированию "РосУкрЭнерго". Там учредители – швейцарские компании, и еще две австрийские, одна из них представляла интересы "Газпрома", а вторая - интересы Фирташа. "Газпром" – публичная компания, поэтому у них все отражено в финансовой отчетности. А что делалось с частью денег, которая приходилась на долю австрийской компании, которая представляла интересы Дмитрия Фирташа, это надо спросить у него, только он знает, была там "коррупционная составляющая", – объяснил Диденко.

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"Газпром" выплатил Украине 2,9 млрд долларов.

По итогам 2018 глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заработал 286,5 млн грн. Из них 261 млн грн – премия за победу над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.

Еще почти 700 млн грн топ-менеджеры "Нафтогаза" должны получить по итогам всего процесса против российской компании.

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