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Газовая игла России: США предостерегли ЕС

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США поддерживают Украину, Польшу и другие страны-члены ЕС, которые рассматривают российский газ в качестве угрозы национальной безопасности и призывают страны-члены Евросоюза воспрепятствовать реализации проекта "Северный поток-2".

Об этом заявил поверенный в делах постоянного представительства США при ЕС Эдам Шуб, выступая на энергетической конференции в Брюсселе, сообщает "РИА Новости".

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"США поддерживают Украину, Польшу и другие страны-члены ЕС, которые рассматривают российский газ в качестве угрозы национальной безопасности. Мы призываем всех членов ЕС присоединиться к этому курсу, который проводят государства по обе стороны Атлантики, чтобы воспрепятствовать "Северному потоку-2" и поддержать будущее украинского газового транзита", — сказал Шуб.

Напоминаем, что ранее Россия неоднократно заявляла о том, что проект строительства газопровода "Северный поток-2" является исключительно коммерческим и попытки его заблокировать носят политический характер.

Президент России Владимир Путин по итогам встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что запуск проекта трубопровода "Северный поток-2" не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС, и эти поставки продолжатся при экономической целесообразности.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам экспертов, европейские газопроводы "Северный поток-2" и "Турецкий поток", которые Россия строит для транспортировки газа в обход Украины, выгодны не акционерам "Газпрома", а фирмам-подрядчикам, контролируемым друзьями российского президента Владимира Путина.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил о задаче не допустить поставок газа в Европу через "Северный поток-2".

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Тема
Северный поток-2
Место
Украина
Объекты
Северный поток - 2Россия
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Крым Андрей
Крым Андрей
Более тупых доводов не придумаешь. Т.е. покупая газ из РФ, проходящий через Украину, Европа не на игле. А как только Украину выкидывают из транзитной цепочки, так сразу появляется "зависимость". Скажите просто, что не хотите на содержание Украины больше денег тратить, когда она транзитные доходы потеряет.
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