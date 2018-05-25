Газовая игла России: США предостерегли ЕС

США поддерживают Украину, Польшу и другие страны-члены ЕС, которые рассматривают российский газ в качестве угрозы национальной безопасности и призывают страны-члены Евросоюза воспрепятствовать реализации проекта "Северный поток-2".

Об этом заявил поверенный в делах постоянного представительства США при ЕС Эдам Шуб, выступая на энергетической конференции в Брюсселе, сообщает "РИА Новости".

"США поддерживают Украину, Польшу и другие страны-члены ЕС, которые рассматривают российский газ в качестве угрозы национальной безопасности. Мы призываем всех членов ЕС присоединиться к этому курсу, который проводят государства по обе стороны Атлантики, чтобы воспрепятствовать "Северному потоку-2" и поддержать будущее украинского газового транзита", — сказал Шуб.

Напоминаем, что ранее Россия неоднократно заявляла о том, что проект строительства газопровода "Северный поток-2" является исключительно коммерческим и попытки его заблокировать носят политический характер.

Президент России Владимир Путин по итогам встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель заявил, что запуск проекта трубопровода "Северный поток-2" не предполагает прекращения транзита российского газа через Украину в ЕС, и эти поставки продолжатся при экономической целесообразности.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам экспертов, европейские газопроводы "Северный поток-2" и "Турецкий поток", которые Россия строит для транспортировки газа в обход Украины, выгодны не акционерам "Газпрома", а фирмам-подрядчикам, контролируемым друзьями российского президента Владимира Путина.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил о задаче не допустить поставок газа в Европу через "Северный поток-2".