Газопровод в обход Украины: озвучены необратимые последствия

Реализация проекта "Северный поток — 2" приведет к "необратимым" последствиям на газовом рынке Европы.

Такое мнение высказал директор по развитию бизнеса НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко на странице "Нафтогаза" в Facebook, отметив, что строительство газопровода нарушает европейское законодательство и "постепенно убьет конкуренцию на европейском газовом рынке под действием газового шантажа "Газпрома".

В компании также раскритиковали Германию за позицию по газовому конфликту России и Украины в 2009 году.

"Будем откровенны, Германия давила на нас, чтобы мы подписали соглашение 2009 года. Они не хотели лезть в детали. Их устраивало, что россияне сказали, что этот контракт соответствовал европейским правилам… А потом оказалось, что он не имел ничего общего с европейским правилам. Это была настоящая неоколониальная политика. Но Германию это устраивало", — заключил Витренко.

Напоминаем, что проект "Северный поток — 2" предполагает сооружение двух ниток общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Трубы проложат от побережья России через Балтийское море до Германии рядом с действующим "Северным потоком".

Украина выступает против строительства газопровода, опасаясь потерять доходы от транзита голубого топлива. Латвия, Литва и Польша также совместно заявили о неодобрении строительства "Северного потока — 2".

Как сообщал OBOZREVATEL, на Западе объяснили, почему Украине не стоит ждать провала "Северного потока-2".

Президент Украины Петр Порошенко уверен, что газотранспортный проект "Северный поток – 2" не повлияет на экономику государства, поскольку не будет реализован.