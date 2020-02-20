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20 февраля • обновлено в 17:27
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Франция вложит в Луганскую область 2,6 млрд грн: на что потратят

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Франция инвестирует более 100 млн евро в строительство железнодорожной ветки в Луганской области.

Об этом по итогам встречи с послом Франции в Украине заявил руководитель Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай, говорится на сайте ЛОГА.

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"Встреча с послом Франции в Украине должна хорошие результаты для нашей области. Мы решили несколько вопросов, финансирование которых возьмут на себя наши французские партнеры. Ориентировочная сумма инвестиций составит более 100 млн евро (более 2,6 млрд гривен, - Ред.)", – сказал Гайдай.

Он сообщил, что деньги пойдут на строительство железнодорожного сообщения, которое присоединит ветку "Лантратовка - Кондрашевская-Нова" к всеукраинской сети. Дело в том, что сейчас в Луганской области есть девять районов, железная дорога в которых изолированна.

Также на встрече руководство области договорилось об электрификации железнодорожного сообщения области и о проекте по очистке системы водоснабжения.

Инвестиции в Украину

Инвестиции в Украину

Как сообщал OBOZREVATEL, Луганская область в 2020 году на ремонт и строительство дорог планирует потратить рекордные 3,8 млрд гривен (порядка $157 млн).

Чтобы экономика Украины росла, правительство в ближайшие годы собирается привлечь $50 млрд иностранных инвестиций и вывести страну в мировой топ по индексу человеческого капитала Об этом заявил министр экономики Тимофей Милованов.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Инвестиции в Украину
Место
Украина
Теги
Укрзалізниця Луганская область
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