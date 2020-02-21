Украина не выполнила бюджет в январе: Верланов пояснил, почему

Глава Госналоговой службы Сергей Верланов заявил, что бюджет Украины в январе был недовыполнен из-за низкой активности бизнеса и сильной гривны. Но уже по в феврале сборы налогов вырастут.

Об этом он сказал в интервью РБК-Украина. По его словам, январь – это традиционно сложный период для бюджета, поскольку треть месяца приходится на выходные.

"Вместе с тем, в этом году добавился ряд других внешних факторов, в частности – высокий обменный курс гривны, низкая цена на газ, теплая зима. Последнее из перечисленного, в свою очередь, сказалось на том, что мы получили гораздо меньше рентных платежей, чем ожидали. Правда, учитывая эти факторы украинцы меньше потратили средств на отопление своих жилищ, и это плюс", – объяснил Верланов.

При этом он говорит, что налоговики получили "потрясающие результаты" по чистому сальдо НДС (это – начисление минус возмещение). В цифрах это почти +7 млрд грн в январе этого года против +3 млрд грн в январе 2019 года. "Это при том, что мы возместили 18 миллиардов, о чем одобрительно говорил рынок, в частности, сельскохозяйственный и металлургический секторы", – напомнил глава налоговой.

Также он говорит, что низкие сборы – понятие относительное. Дело в том, что в Украине наименьшим циклом налогообложения является квартал, поскольку налог на прибыль уплачивается ежеквартально. Следовательно, дальше планы по сборам будут выполнены.

"По состоянию на февраль наблюдается положительная динамика. Поэтому по итогам первого квартала ГНС выполнит план по поступлениям в бюджет за три месяца. То есть по итогам этого месяца мы наверстаем январское отставание и в рабочем режиме начнем следующий, второй квартал", – объяснил Верланов.

Выполнение бюджета

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине появился новый механизм для борьбы с минимизационными схемами при уплате налога на добавленную стоимость, а именно постановление №1165.

Ранее Верланов сообщил о результатах возмещения НДС в 2019 году. Налогоплательщикам возместили 151,9 грн НДС.

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