ЕС нанес удар по России: объявлено решение по санкциям

Совет Европейского Союза расширил санкции против России, они будут действовать до 15 марта 2020 года. Речь идет о наказании за подрыв территориальной целостности и угрозы независимости Украины.
Об этом 12 сентября сообщили на официальном сайте ведомства. "Меры состоят из замораживания активов и ограничений на поездки. В настоящее время они применяются к 170 лицам и 44 субъектам. Соответствующая информация и объяснение причин для включения в список этих лиц и организаций были обновлены", – говорится в документе.
США вводят против России санкции по делу Скрипалей
capital.ua
Экономические санкции, нацеленные на отдельные сектора российской экономики, действуют до 31 января 2020 года. После публикации в "Официальном журнале" Евросоюза решение вступит в силу.
Как ранее сообщал OBOZREVATEL:
Дипломатические и экономические санкции против России и ряда российских чиновников и политиков были введены вскоре после аннексии Крыма.
США и ЕС создали свои санкционные списки российских лиц, причастных к аннексии Крыма. Зарубежные активы этих персон были заморожены, а их право на въезд в Америку и Европу ликвидировано.
С тех пор новые санкции против России вводились США и ЕС регулярно – после начала войны на Донбассе, после катастрофы малайзийского "Боинга777" рейса МН17. Позднее к ним присоединились как страны Большой Семерки, так и страны-партнеры Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки, а также НАТО.
Санкции ЕС против России включали в себя, среди прочего, запрет инвестиций в российские проекты, запрет на продажу в Россию военных товаров и товаров двойного назначения.
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