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12 сентября • обновлено в 14:48
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ЕС нанес удар по России: объявлено решение по санкциям

1.2т Читать материал на украинском

Совет Европейского Союза расширил санкции против России, они будут действовать до 15 марта 2020 года. Речь идет о наказании за подрыв территориальной целостности и угрозы независимости Украины.

Об этом 12 сентября сообщили на официальном сайте ведомства. "Меры состоят из замораживания активов и ограничений на поездки. В настоящее время они применяются к 170 лицам и 44 субъектам. Соответствующая информация и объяснение причин для включения в список этих лиц и организаций были обновлены", – говорится в документе.

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США вводят против России санкции по делу Скрипалей

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Экономические санкции, нацеленные на отдельные сектора российской экономики, действуют до 31 января 2020 года. После публикации в "Официальном журнале" Евросоюза решение вступит в силу.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL:

  • Дипломатические и экономические санкции против России и ряда российских чиновников и политиков были введены вскоре после аннексии Крыма.

  • США и ЕС создали свои санкционные списки российских лиц, причастных к аннексии Крыма. Зарубежные активы этих персон были заморожены, а их право на въезд в Америку и Европу ликвидировано.

  • С тех пор новые санкции против России вводились США и ЕС регулярно – после начала войны на Донбассе, после катастрофы малайзийского "Боинга777" рейса МН17. Позднее к ним присоединились как страны Большой Семерки, так и страны-партнеры Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки, а также НАТО.

  • Санкции ЕС против России включали в себя, среди прочего, запрет инвестиций в российские проекты, запрет на продажу в Россию военных товаров и товаров двойного назначения.

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Тема
Санкции против России
Место
Украина
Теги
санкции Европейский Союз
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