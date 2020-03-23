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23 марта • обновлено в 13:47
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Юрий Луценко
Юрий Луценко
Генеральний прокурор Украины Все статьи автора

Є спосіб врятувати Україну від колапсу економіки і голодних бунтів

7.8т
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Соціальні потрясіння в ході введеного карантину можуть бути ще важчими, ніж медичні виклики.

Британський Прем‘єр заявив, що для збиття хвилі короновірусу потрібно 3 місяці.

Чи зможе більшість наших громадян витримати такий період на власні заощадження? Очевидно, що ні.

Чи є для цього ресурси? Так, є. Нацбанк щоденно спалює сотні мільйонів доларів резерву на утримання курсу. Впевнений, що набагато корисніше використати декілька мільярдів НБУ на рідтримку населення.

Якою має бути ця підтримка?

- Одноразова щомісячна допомога ВСІМ дорослим по 2 тисячі грн, дітям - по 1 тис. ( ці кошти мають компенсувати виклики довгого карантину)

- Виплата за рахунок держави 2/3 зарплат працюючих за вимушений простой ( зараз це лягає на плечі по суті зупинених підприємств)

- Дотація за рахунок держави 50% вартості комунальних послуг

Окремо має бути розроблений пакет підтримки підприємствам і бізнесу. Зокрема - відстрочка ЄСВ та кредитні канікули на термін карантину+3 місяці.

Це не популізм. Це шлях, яким йдуть всі країни - від США до найбідніших. Бо це єдиний спосіб вберегти країну від колапсу економіки і голодних бунтів.

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Автор
Юрий Луценко Юрий Луценко
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Место
Украина
Источник
Источник: Facebook Юрія Луценка
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Leonna Leonna
Leonna Leonna
Если не поддерживать гривну, то те 2000грн помощи очень быстро станут равны стоимости двух буханок хлеба. А обвала нам, при нашей экономике, не избежать. К сожалению.
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DD NN
DD NN
Вообще-то то в первую очередь надо было подумать вводе карантина. Что это надолго,если не на всегда. И никакие меры в таком случае не помогут нашей больной экономике. НЕ надо было пиариться на возвращении людей, особенно, тех, которые после объявления карантина укатили на отдых. И Шахова к уголовной ответственности привлечь. а теперь что? За просчеты трусливой и некомпетентной Зе команды расплатимся мы все... И вообще,при свинячем гриппе летальность была большей. Почему не было ТАкой паники? Тимошенко до сих пор высмеивают за приезд в аэропорт встречать медикаменты. А сейчас что? Масок и медикаментов нет...транспорта и работы нет, скоро средств и еды не будет. А вы дома сидите и от голода мрите, зато не от короновируса.
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Иванов Владимир
Иванов Владимир
Способ один - избавиться от тухлого национализма..21 век на дворе а вы все сугс да сугс...
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Кот Мирослава
Кот Мирослава
Иванов Владимир, ивановым слова не давали.Сидите в расссее молча и готовитесь сцаря выбирать да победобесить
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Экономика Рынки и компании

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