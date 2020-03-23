Соціальні потрясіння в ході введеного карантину можуть бути ще важчими, ніж медичні виклики.

Британський Прем‘єр заявив, що для збиття хвилі короновірусу потрібно 3 місяці.

Чи зможе більшість наших громадян витримати такий період на власні заощадження? Очевидно, що ні.

Чи є для цього ресурси? Так, є. Нацбанк щоденно спалює сотні мільйонів доларів резерву на утримання курсу. Впевнений, що набагато корисніше використати декілька мільярдів НБУ на рідтримку населення.

Якою має бути ця підтримка?

- Одноразова щомісячна допомога ВСІМ дорослим по 2 тисячі грн, дітям - по 1 тис. ( ці кошти мають компенсувати виклики довгого карантину)

- Виплата за рахунок держави 2/3 зарплат працюючих за вимушений простой ( зараз це лягає на плечі по суті зупинених підприємств)

- Дотація за рахунок держави 50% вартості комунальних послуг

Окремо має бути розроблений пакет підтримки підприємствам і бізнесу. Зокрема - відстрочка ЄСВ та кредитні канікули на термін карантину+3 місяці.

Це не популізм. Це шлях, яким йдуть всі країни - від США до найбідніших. Бо це єдиний спосіб вберегти країну від колапсу економіки і голодних бунтів.

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