Анонсировал президент: Гончарук объявил о запуске программы дешевых кредитов для бизнеса

Программу дешевого кредитования мелкого и среднего бизнеса под 5%, 7% и 9% в Украине запустят с 1 февраля 2020 года.

Также в 2020 году ожидается удешевление кредитов и ипотеки. Об этом сообщил премьер-министр Украины Алексей Гончарук в Facebook.

Условия по дешевым кредитам

"Дешевые кредиты нужны украинском не когда-то, а уже сейчас. Поэтому с 1 февраля мы, как и обещали, запустим программу дешевых кредитов для малого предпринимательства под 5%, 7% и 9%, анонсированную ранее Президентом. Также мы ожидаем, что в этом году будет значительно уменьшена стоимость кредитных ресурсов и для ипотеки. Наша цель – 11-12% в гривне", – написал Гончарук.

Стоит отметить, что 1 февраля – лишь день запуска программы дешевых кредитов. Точной даты, когда украинцы смогут получить дешевые кредиты, нет. OBOZREVATEL сообщит, когда это станет возможным.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет выполнить инаугурационное обещание и вернуть все 65 миллионов украинцев на родные земли. Он предложил “тем, кто уехал, и тем, кто опустил руки” с 1 февраля 2020 года выдавать 1,5 млн грн кредита сроком на 5 лет на открытие либо развитие бизнеса.

Впоследствии OBOZREVATEL рассказал, заработает ли эта система и откуда брать деньги на низкие ставки.

Дешевые кредиты для бизнеса давно стали европейской практикой, поэтому их пора внедрять в Украине.

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