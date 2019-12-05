Деньги снимут с пенсионеров? Журналист объяснил, чем обернется уступка "Укрпоште"

"Укрпошта" добилась повышения тарифа на доставку пенсий – на это в 2020 году потратят 900 млн гривен. Проблема только в том, что эти деньги снимут с самих пенсионеров.

С 1 января 2020 года "Укрпошта" за свои услуги вместо 0,79% от размера каждой пенсии будет брать на треть больше – 1,15%. А в сельской местности вместо нынешних 1,56% – будет забирать 2,3%. Новация коснется 4 млн человек. В том числе 800 тысяч людей с инвалидностью. Об этом написал журналист и блогер Сергей Лямец в Facebook.

"900 млн грн на доставку пенсий почтальонам "Укрпошты" снимут с самих пенсионеров. ... Я вот думаю, каким [негодяем] надо быть, чтобы просто высчитывать деньги из пенсий, которые не дотягивают даже до прожиточного минимума. Но рука у премьера не дрогнула", – возмутился журналист.

Он обратил внимание, что чиновники объявляют об этом, как о победе. К примеру, министра инфраструктуры Владислав Криклий сказал, что "благодаря решению правительства, "Укрпошта" обеспечит доставку пенсий и субсидий в 2020 году".

"Кстати, не знаете, кто у нас министр социальной политики? Кто у нас глава Пенсионного фонда? Кто у нас за права человека отвечает? Как поживают любители людей из "Батькивщины", "Оппоблока", "Солидарности"? Куда они засунули свои языки, когда реально необходимо их вмешательство? Я уже не спрашиваю, кто у нас президент и кто у нас называется "слугами народа". Привет вам!", – высказался Лямец.

По его мнению, платить вместо пенсионеров за доставку пенсий должно государство. К примеру, бюджет может делать целевую доплату.

"Есть еще один вариант. "Укрпошта" оказывает сервис государству. Но она и принадлежит государству. В идеале, госкомпания могла бы положить этот сервис себе на расходы. Но тут я согласен со Смелянским, нужно знать меру. "Энергоатом" годами дотирует тепловую энергетику, не развиваясь сам. В идеале, давно пора было всем оформить карточки того же "Привата" или "Ощада", а потом людям помогать обналичивать. Но в любом случае, пенсионеры не должны платить за себя", – написал Лямец.

К слову, бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян в комментариях отметил, что пенсионеры не будут получать меньше, чем им положено. "Тариф за доставку пенсии что "Укрпоштой", что через банки, начисляется дополнительно и его оплачивает Пенсионный фонд. Пенсионеры получат тот размер пенсии, который и планировался, без изменений", – отметил Омелян.

Омелян о пенсиях

Пенсии в Украине

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