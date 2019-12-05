Деньги снимут с пенсионеров? Журналист объяснил, чем обернется уступка "Укрпоште"

"Укрпошта" добилась повышения тарифа на доставку пенсий – на это в 2020 году потратят 900 млн гривен. Проблема только в том, что эти деньги снимут с самих пенсионеров.
С 1 января 2020 года "Укрпошта" за свои услуги вместо 0,79% от размера каждой пенсии будет брать на треть больше – 1,15%. А в сельской местности вместо нынешних 1,56% – будет забирать 2,3%. Новация коснется 4 млн человек. В том числе 800 тысяч людей с инвалидностью. Об этом написал журналист и блогер Сергей Лямец в Facebook.
"900 млн грн на доставку пенсий почтальонам "Укрпошты" снимут с самих пенсионеров. ... Я вот думаю, каким [негодяем] надо быть, чтобы просто высчитывать деньги из пенсий, которые не дотягивают даже до прожиточного минимума. Но рука у премьера не дрогнула", – возмутился журналист.
Он обратил внимание, что чиновники объявляют об этом, как о победе. К примеру, министра инфраструктуры Владислав Криклий сказал, что "благодаря решению правительства, "Укрпошта" обеспечит доставку пенсий и субсидий в 2020 году".
"Кстати, не знаете, кто у нас министр социальной политики? Кто у нас глава Пенсионного фонда? Кто у нас за права человека отвечает? Как поживают любители людей из "Батькивщины", "Оппоблока", "Солидарности"? Куда они засунули свои языки, когда реально необходимо их вмешательство? Я уже не спрашиваю, кто у нас президент и кто у нас называется "слугами народа". Привет вам!", – высказался Лямец.
По его мнению, платить вместо пенсионеров за доставку пенсий должно государство. К примеру, бюджет может делать целевую доплату.
"Есть еще один вариант. "Укрпошта" оказывает сервис государству. Но она и принадлежит государству. В идеале, госкомпания могла бы положить этот сервис себе на расходы. Но тут я согласен со Смелянским, нужно знать меру. "Энергоатом" годами дотирует тепловую энергетику, не развиваясь сам. В идеале, давно пора было всем оформить карточки того же "Привата" или "Ощада", а потом людям помогать обналичивать. Но в любом случае, пенсионеры не должны платить за себя", – написал Лямец.
К слову, бывший министр инфраструктуры Владимир Омелян в комментариях отметил, что пенсионеры не будут получать меньше, чем им положено. "Тариф за доставку пенсии что "Укрпоштой", что через банки, начисляется дополнительно и его оплачивает Пенсионный фонд. Пенсионеры получат тот размер пенсии, который и планировался, без изменений", – отметил Омелян.
Омелян о пенсиях
Пенсии в Украине
Как сообщал OBOZREVATEL:
Еще в 2018 году генеральный директор "Укрпочты" заявлял, что с 1 января 2019 года компания больше не будет доставлять пенсии, поскольку это экономически невыгодно.
После этого в Кабмине заявили, что не допустят прекращения доставки пенсий, а также предложил уволиться менеджменту украинского государственного оператора почтовой связи.
В итоге президент предложил Кабинету министров выделить 500 млн гривен из государственного бюджета, чтобы обеспечить "Укрпочте" компенсацию расходов на доставку пенсий.
Однако уже летом 2019 года директор "Укрпочты" вновь заявил, что компания прекратит доставку пенсий с 1 января 2020 года, если не будет выполнено условие предоставления экономически обоснованного или рыночного тарифа со стороны правительства и Пенсионного фонда.
4 декабря Кабинет министров Украины утвердил новые тарифы на доставку пенсий и денежных выплат. В частности, новые тарифы в городах составят 1,15% суммы.
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