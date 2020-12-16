Экс-менеджер "Нафтогаза" Юрий Витренко, которого рассматривают на должность министра энергетики Украины, получит свою премию за выигрыш Арбитража против "Газпрома" в размере почти 8 млн долларов. Половину сумму он уже получил, а второй транш согласовали по просьбе Офиса президента.

Как сообщают собеседники OBOZREVATEL в Кабмине, Витренко получит деньги на свой счет в Ощадбанке, ua833226690000026208003207069, ИПН 2801904511 Витренко Ю. Ю. – 7,290 млн долларов "чистыми" (без учета налогов) – это около 170 млн грн.

Несмотря на убытки "Нафтогаза" в размере 19 млрд грн, в бюджете нашли более 200 млн грн на выплату премии для Витренко. При этом в главном финансовом документе страны не заложили деньги для необходимого повышения зарплат медикам.

Вторую часть своей премии в размере более 94 млн грн (на момент назначения выплаты эквивалент 4 млн долларов) бывшему менеджеру не выплачивали почти в течение года. Однако накануне согласования его кандидатуры на позицию министра энергетики вопрос решился. Вмешался Офис президента – и деньги сразу же нашлись.

И это в условиях, когда Кабинет министров не нашел денег ни на повышения минималки с июля 2021-го до 6,5 тыс. грн, ни на повышение окладов учителей, как это планировали ранее, ни на повышение зарплат медиков, как того просил министр здравоохранения Максим Степанов.

Отметим, при этом украинские врачи в среднем зарабатывают около 8 тыс. грн. То есть вместо одного Витренко можно было выплатить среднюю зарплату 25 тысячам врачей!

Кстати, как пишет издание "Страна", часть суммы он может получить в виде облигаций внутреннего госзайма (ОВГЗ). Вместе с "чистой" премией он до тех пор, пока не продаст ценные бумаги, также будет получать проценты. Это также означает, что премию ему выплатят за счет нового госдолга (ОВГЗ – это долговые бумаги, которые выпускает государства).

О том, что бывший топ-менеджер НАК решил через суд потребовать начислить ему премию стало известно 12 декабря. В то же время вскрылся и конфликт интересов экс-менеджера НАК: оказалось, что Витренко является также одним из кандидатов на должность министра энергетики.

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