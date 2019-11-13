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13 ноября • обновлено в 02:53
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Будьте осторожны! Полиция предупредила украинцев о новой схеме обмана через интернет

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Украинская полиция выявила новый вид мошенничества при покупке вещей в интернете. Преступники забирают товар не сами, а используют посредников, которые одеты как курьеры почтовых служб.

Об этом предупредили в полиции Луганской области на странице в Facebook. Там рассказали, что такие случаи уже зафиксировали в Северодонецке.

Схема строится на том, что злоумышленник, найдя объявления о продаже ценных вещей, договаривается с продавцом о покупке. Однако говорит, что из-за занятости на работе лично забрать товар не может, а потому предлагает прислать курьера.

"Мошенник предлагает заказать курьера одной из служб доставки и оплатить товар наложенным платежом. В случае согласия продавца, "покупатель" присылает на указанный адрес человека, который не является сотрудником службы доставки и может не знать, что она является звеном в мошеннической схеме. После этого вор забирает товар в "курьера" и не платит продавцу за него", – сообщили в полиции.

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При этом там указали на важную деталь: мошенник накануне дает "курьеру" фирменную жилетку и бланки почтовой службы. Поэтому визуально кажется, что это настоящий сотрудник доставки.

В полиции советуют продавцам в подобных случаях вызывать курьера лично, а не доверять тем, кого пришлет покупатель.

Советы полиции

Советы полиции

Полиция предупредила о мошенниках

Полиция предупредила о мошенниках

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине мошенники для выманивания денег запустили новый развод с помощью СМС-сообщений.

Под Киевом раскрыли мошенническую схему во время аренды квартир. Мужчина, представляясь риелтором, выманивал якобы залоговые деньги, а потом исчезал.

В Украине мошенники предлагают украинцам за 2 тысячи гривен закрыть все кредиты в банках. Однако на самом деле продают должникам "воздух" – забирают деньги и пропадают.

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Место
Украина
Теги
афера мошенники схема обмана
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