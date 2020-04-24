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24 апреля • обновлено в 13:04
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Больше половины населения Украины: безработица в США достигла огромных масштабов

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Из-за карантина и других ограничений, вызванных пандемией коронавируса, в США потеряли работу более 26 миллионов человек.

Для сравнения – это количество примерно равно половине населения Украины. Такие цифры приводит Министерство труда США, передает Deutsche Welle. При этом только за последнюю неделю за пособием по безработице обратились более 4,4 млн американцев.

Безработица в США

Безработица в США

"В целом за последние пять недель в США за помощью обратилось уже более 26,4 миллиона американцев, признают чиновники", – сказано в публикации.

Как росла безработица в США (по неделям, начиная с 15 марта):

  • 3,3 млн. человек;

  • 6,9 млн. человек;

  • 6,6 млн. человек;

  • 5,2 млн. человек;

  • 4,4 млн. человек.

"Приведенные цифры наглядно показывают масштабы кризиса. Впрочем, официальная статистика свидетельствует, что в последнее время темпы роста безработицы замедляются", – отмечают авторы материала.

Как сообщал OBOZREVATEL, всли стоимость российской нефти сорта Urals сохранится на уровне $15 за баррель, то средств в Фонда национального благосостояния РФ в режиме "проедания" может хватить только на два года.

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Автор
Андрей Довгань
Тема
Коронавирус
Место
США
Тег
безработица
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Чечеткин Иван
Чечеткин Иван
АмериГа фсёо?
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Экономика Рынки и компании

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