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"Антонов" выпустил первый серийный самолет без российских деталей

Юрий Сергиенко
Юрий Сергиенко
Рынки и компании
3,9 т.
'Антонов' начал производство первого самолета без российских деталей

"Антонов" начал производство первого самолета без российских деталей. Фото Julian Herzog.

Украинское государственное предприятие "Антонов" выпустило первый серийный транспортный самолет, в котором нет российских комплектующих.

Ан-178 состоит из американских и отечественных деталей, сообщил "Укринформу" президент компании Александр Лось.

"Это первый самолет, состоящий без единой российской детали. Нас обвиняют в том, что несколько лет мы не выпускали серийные самолеты. Но с началом военной российской агрессии в 2014 году мы потеряли не только рынок сбыта, но и рынок поставки важных компонентов. Некоторое время заняло импортозамещение и поиск новых поставщиков", –пояснил он.

Лось подчеркнул, что около двух третей оборудования предоставили американские корпорации, еще треть – отечественная.

"На самом деле широкая международная кооперация предусматривалась еще в 2010-2011 годах при разработке проекта Ан-178. В 2015-2016 годах мы просто продолжили эту планомерную работу", – отметил президент "Антонова".

Ан-178 является ближнемагистральным транспортным самолетом с турбореактивными двигателями. Предприятие "Антонов" разработало его на базе пассажирского Ан-158 (Ан-148-200). Создание самолета началось еще в 2010 года, а в свой первый полет он отправился в мае 2015-го.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале августа украинский самолет-гигант Ан-225 "Мрія" совершил эффектную посадку в аэропорту Бен-Гурион в Тель-Авиве (Израиль). Крупнейший транспортный самолет в мире доставил туда из США базовые платформы для системы противоракетной обороны "Железный купол".

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Украинасамолет"Антонов"
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