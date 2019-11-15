"Абсолютно дикая коррупция": Гончарук анонсировал громкую отставку в "Укрзалізниці"

Кабинет министров Украины в ближайшее время может отправить в отставку руководителя "Укрзалізниці" Евгения Кравцова.

Об этом сказал премьер-министр Алексей Гончарук в пятницу, 15 ноября, в эфире "Сніданку з 1+1". По его словам, в компании "абсолютно дикая" коррупция. Так он прокомментировал вопрос о митинге, который железнодорожники устроили накануне перед Верховной Радой. (Чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца новости).

"Люди прежде всего протестовали против коррупции. На плакатах перечеркнуты отдельные руководители (люди держали фото главы "УЗ" Евгения Кравцова – Ред.). Главная претензия к ним –коррупция в "Укрзалізниці", к сожалению, продолжается. Она там абсолютно дикая, воруют почти на всем. Конца и края этому не видно. Мы будем принимать по этому поводу кадровые решения в ближайшее время, так как продолжать работать так, как они сейчас работают, невозможно", – сказал Гончарук.

Премьер-министр напомнил, что сотрудники "УЗ" обеспокоены тем, что могут потерять работу из-за обещанных увольнений. Но проблема, по его словам, проистекает из того, что компания работает неэффективно и убыточно. "Если люди, которые работают внутри – менеджмент, руководство – опекает свои карманы, а не занимается тем, как идут дела в "Укрзализниці", то нормальной работы и не будет. Там сегодня почти ежедневно горят локомотивы, в ручном управлении вагоны. Отдельные чиновники, диспетчеры отправляют вагоны не туда, где это нужнее, а туда, где им выгоднее, где им заплатили. Это точно надо прекратить", – сказал Гончарук.

Гончарук анонсировал громкую отставку в "Укрзалізниці"

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2020 году "Укрзалізниця" ради экономии средств сократит 50% административного персонала, который не связан с перевозками. Сотрудникам, которые останутся, пообещали увеличить зарплаты.

Кабинет министров принял решение о возвращении "Укрзалізниці" в сферу управления Министерства инфраструктуры. В "УЗ" анонсировали масштабную реформу.

"Укрзалізниця" передала правоохранителям материалы о миллионных убытках при закупке анкеров (элемент рельсового крепления) через фирмы экс-нардепов братьев Дубневичей.

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