Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) допустил сценарий с быстрым восстановлением экономики Украины в 2021 году на 5% при условии, что режим социального дистанцирования не затянется надолго.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина". В частности, в 2020 году пророчат спад на 4,5%.

"Наш базовый сценарий предполагает постепенное ослабление мер по сдерживанию и возвращение к нормальной жизни во второй половине года, с некоторым устойчивым негативным воздействием на совокупный спрос, в частности в секторах услуг – туризм и гостиничный бизнес", – прокомментировал региональный экономист ЕБРР и экс-глава Центробанка Македонии Димитар Богов.

В ноябре 2019-го банк прогнозировал рост украинской экономики в этом году на 3,5%.

Карантин в Украине нужно вовремя снять

"(Новый) сценарий согласуется с V-образным восстановлением, и, скорее всего, за спадом в 2020 году пойдет сравнительно быстрое восстановление в 2021-м", – отметил экономист.

По прогнозу ЕБРР, экономика Украины вернется к росту в конце третьего квартала 2020 года. Однако опираться на эти ожидания сложно из-за беспрецедентной неопределенности, отметил Богов.

"Если социальное дистанцирование будет поддерживаться дольше, чем предполагалось, рецессия может быть гораздо глубже, и потребуются годы, чтобы снова выйти на показатели ВВП на душу населения 2019", – говорится в отчете.

Основные риски для Украины:

негативное влияние мер по сдерживанию коронавируса на внутренний спрос и предложение;

резкое падение цен на товарно-сырьевую продукцию;

нарушения глобальных цепочек поставок;

кризис туристической отрасли;

сокращение объема денежных переводов;

падение цен на металлы и снижения объема денежных переводов.

При этом "коронакризис" зацепил сферу услуг и все экспортные отрасли, кроме сельского хозяйства. Транспортные предприятия, гостиницы и рестораны, розничная торговля и недвижимость, а также много малых и средних предприятий из различных секторов могут оказаться на грани выживания.

"Ожидается, что эти обстоятельства еще больше навредят промышленности, которая уже находилась в состоянии упадка до кризиса, вызванного COVID-19 и вернут обратно части многих секторов услуг, быстро ростущих в последние несколько лет", – указал Богов.

"Ключевой задачей для правительства является поддержка тех предприятий, которые являются жизнеспособными и хорошо управляемыми, но выживанию которых грозит этот чрезвычайный кризис", – подытожил Димитар Богов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!