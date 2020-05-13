Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) допустил сценарий с быстрым восстановлением экономики Украины в 2021 году на 5% при условии, что режим социального дистанцирования не затянется надолго.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина". В частности, в 2020 году пророчат спад на 4,5%.
"Наш базовый сценарий предполагает постепенное ослабление мер по сдерживанию и возвращение к нормальной жизни во второй половине года, с некоторым устойчивым негативным воздействием на совокупный спрос, в частности в секторах услуг – туризм и гостиничный бизнес", – прокомментировал региональный экономист ЕБРР и экс-глава Центробанка Македонии Димитар Богов.
В ноябре 2019-го банк прогнозировал рост украинской экономики в этом году на 3,5%.
Карантин в Украине нужно вовремя снять
"(Новый) сценарий согласуется с V-образным восстановлением, и, скорее всего, за спадом в 2020 году пойдет сравнительно быстрое восстановление в 2021-м", – отметил экономист.
По прогнозу ЕБРР, экономика Украины вернется к росту в конце третьего квартала 2020 года. Однако опираться на эти ожидания сложно из-за беспрецедентной неопределенности, отметил Богов.
"Если социальное дистанцирование будет поддерживаться дольше, чем предполагалось, рецессия может быть гораздо глубже, и потребуются годы, чтобы снова выйти на показатели ВВП на душу населения 2019", – говорится в отчете.
Основные риски для Украины:
негативное влияние мер по сдерживанию коронавируса на внутренний спрос и предложение;
резкое падение цен на товарно-сырьевую продукцию;
нарушения глобальных цепочек поставок;
кризис туристической отрасли;
сокращение объема денежных переводов;
падение цен на металлы и снижения объема денежных переводов.
При этом "коронакризис" зацепил сферу услуг и все экспортные отрасли, кроме сельского хозяйства. Транспортные предприятия, гостиницы и рестораны, розничная торговля и недвижимость, а также много малых и средних предприятий из различных секторов могут оказаться на грани выживания.
"Ожидается, что эти обстоятельства еще больше навредят промышленности, которая уже находилась в состоянии упадка до кризиса, вызванного COVID-19 и вернут обратно части многих секторов услуг, быстро ростущих в последние несколько лет", – указал Богов.
"Ключевой задачей для правительства является поддержка тех предприятий, которые являются жизнеспособными и хорошо управляемыми, но выживанию которых грозит этот чрезвычайный кризис", – подытожил Димитар Богов.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Кабинет министров Украины решил ослабить карантинные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, с 11 мая. В то же время карантин продлили до 22 мая.
Главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко утвердил постановление Минздрава с рекомендациями для заведений, которым разрешили работать после смягчения карантина.
Так, в рамках ослабление карантинных мер по 11 мая украинцам позволили посещать парки, скверы и зоны отдыха.
Кроме этого, кафе и ресторанам разрешили работать через "окно выдачи" и на летних площадках, а всем магазинам – продавать товары хозяйственного назначения, мебель и тому подобное.
Украинцы массово вышли на улицы в первый день ослабленного карантина 11 мая. Появились эксклюзивные фото из регионов.
В то же время в Черновицкой и Ровенской областях решили продлить действие ограничений в связи с пандемией коронавируса, первыми введя так называемый адаптивный карантин.
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