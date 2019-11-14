Есть два сценария: Милованов пояснил, что будет с курсом доллара в 2020 году

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что курс гривни к доллару в 2020 году будет зависеть от количества инвестиций в Украину.

"Надо строить доверие к стране. На самом деле разница в деловом климате", – сообщил он в комментарии OBOZREVATEL.

"Будет доверие – будут изнутри инвестиции и извне. И таким образом курс будет более стабильным", – добавил Милованов.

По словам министра развития экономики, разница в базовом и других прогнозах относительно курса доллара будет заключаться в количестве инвестиций на следующий год.

"В одном сценарии – 3 млрд долларов инвестиций, а в другом – 6", – резюмировал он.

Курс гривни к доллару в 2020 году будет зависеть от количества инвестиций в Украину

Как сообщал OBOZREVATEL:

31 июля гривня в банках пробила психологическую отметку. В частности, средний курс гривни к американской валюте в покупке был установлен на уровне 24,78 грн/$.

25 сентября доллар упал до 24,20 грн/$ – минимума за последние четыре года. Ниже курс был только в январе 2016 года.

Международный валютный фонд прогнозирует, что до конца 2019 года доллар будет стоить в среднем 26,75 грн/$.

В 2020 году МВФ ожидает, что гривня "просядет" до 27,72 грн/$, а в 2021 году гривня будет стоить 28,7 грн/$.

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