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14 ноября • обновлено в 14:09
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Есть два сценария: Милованов пояснил, что будет с курсом доллара в 2020 году

2.2т
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Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заявил, что курс гривни к доллару в 2020 году будет зависеть от количества инвестиций в Украину.

"Надо строить доверие к стране. На самом деле разница в деловом климате", – сообщил он в комментарии OBOZREVATEL.

"Будет доверие – будут изнутри инвестиции и извне. И таким образом курс будет более стабильным", – добавил Милованов.

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Три сценария: что будет с долларом в Украине в 2020 году

По словам министра развития экономики, разница в базовом и других прогнозах относительно курса доллара будет заключаться в количестве инвестиций на следующий год.

"В одном сценарии – 3 млрд долларов инвестиций, а в другом – 6", – резюмировал он.

Курс гривни к доллару в 2020 году будет зависеть от количества инвестиций в Украину

Курс гривни к доллару в 2020 году будет зависеть от количества инвестиций в Украину

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Курс валют
Персона
Тимофей Милованов
Место
Украина
Теги
доллар гривня
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