В Украине неожиданно подскочил курс доллара

В Украине на межбанковском валютном рынке в четверг, 30 мая, доллар подорожал по отношению к гривне на 10 копеек.

В частности, среднее значение курса гривни в продаже по состоянию на 12:00 достигло 26,83 грн/$, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

При этом изначально торги на межбанковском валютном рынке открывались на уровне 26,73 грн/$.

До этого НБУ установил официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 26,68 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подорожала на 28 копеек.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

Доллар подорожал по отношению к гривне на 10 копеек

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе.

При этом в декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

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