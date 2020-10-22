Доллар и евро в Украине подешевели: опубликован курс валют

Национальный банк Украины в четверг, 22 октября, зафиксировал официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 28,27 грн/$.

За сутки американская валюта подешевела на 10 копеек. Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Курс гривни по отношению к евро НБУ зафиксировал на уровне 33,53 грн/€. Таким образом, европейская валюта подешевела на 3 копейки.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

Курс валют в банках

Доллар:

Покупка – 28,18 грн/$;

Продажа – 28,40 грн/$.

Евро:

Покупка – 33,19 грн/€;

Продажа – 33,63 грн/€.

Курс валют в обменниках

Доллар:

Покупка – 28,27 грн/$;

Продажа – 28,35 грн/$.

Евро:

Покупка – 33,32 грн/€;

Продажа – 33,46 грн/€.

Что будет с курсом доллара в 2021 году

Аналитики ухудшили прогноз среднегодового курса гривни в 2021 году до 28,4 грн/$ по сравнению с 27,4 грн/$ в майском прогнозе. И пока мировые аналитики ожидают курс чуть больше 28 грн, украинские власти уверены, что доллар в среднем будет стоить в следующем году около 29,1 грн/$.

Владимир Мазуренко, в свою очередь, уверен, что доллар в 2021-м может в некоторые дни дойти до 30 грн.

Аналитик Егор Комов считает, что курс будет колебаться в следующем году возле уже привычной отметки в 27 грн/$.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в ближайшее время курс доллара будет колебаться в пределах 28,25-28,45 грн за доллар. Сейчас наблюдается сезонный спрос на валюту, связанный в том числе с выплатой госдолга и задолженности.