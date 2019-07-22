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Доллар и евро подешевели за выходные: опубликован курс в банках Украины

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В Украине курс доллара в понедельник, 22 июля, опустился на 3 копейки.

В частности, средний курс гривни к американской валюте в продаже был установлен на уровне 26,03 грн/$, свидетельствуют данные банковских учреждений.

В то же время средний курс продажи евро в банках снизился на 2 копейки и составил 29,32 грн/€.

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Национальный банк Украины установил официальный курс гривни по отношению к доллару на отметке 25,81 грн/$.

По сравнению с предыдущим рабочим днем американская валюта подешевела на 22 копейки.

Курс гривни по отношению к евро НБУ установил на уровне 28,98 грн/€.

Таким образом, за выходные европейская валюта подешевела на 21 копейку.

Национальный банк Украины формирует курсы доллара и евро к гривне как средневзвешенный курс по операциям на межбанковском рынке за день. По официальному курсу НБУ население покупать валюту не может.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе.

При этом в декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

По прогнозам аналитиков, курс гривни в июле будет колебаться в диапазоне 26-27,35 грн/$. Отметка 26 грн/$ остается важным психологическим уровнем, вблизи которого спрос на валюту будет повышаться.

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Тема
Курс валют
Место
Украина
Теги
курс валют НБУ доллар евро гривня
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